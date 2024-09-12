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鬼谷子變呂洞賓 宜蘭城隍廟神像被掉包

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭市城隍廟發生神像離奇被掉包，城隍夫人前供奉的王禪老祖「鬼谷子」（左），竟被換成呂仙祖「呂洞賓」（右）。圖片組合／翻攝宜蘭知識+臉書
宜蘭市城隍廟發生神像離奇被掉包，城隍夫人前供奉的王禪老祖「鬼谷子」（左），竟被換成呂仙祖「呂洞賓」（右）。圖片組合／翻攝宜蘭知識+臉書
宜蘭城隍廟昨發生離奇神明掉包案，城隍夫人前供奉的「鬼谷子」在光天化日下竟遭人偷換成「呂洞賓」。廟方發現氣得報警，貼文要求歸還；民眾大罵竊賊「在老爺夫人眼下幹壞事，有夠大膽。」

城隍廟位於宜蘭市區，廟旁有香火鼎盛的土地公廟，兩廟毗鄰，信徒眾多，廟方昨天下午忽然發現城隍夫人前面敬奉的神像被掉包，大小相同、帽子類似、鬍鬚長度相近但顏色不同，兩者手持器物明顯不一樣，一看竟發現供奉的王禪老祖「鬼谷子」遭人偷偷請走，還換成呂洞賓神像。鬼谷子乃神機妙算，呂洞賓是斬爛桃花的分手之神，兩者全然不同。

廟方人員表示，王禪老祖是是昔日城隍廟裡擇日及相命業者的守護神，對城隍廟具有重大歷史意義，他們希望「請走」神明者自動歸還，既往不究，但已報案追查。廟方也在臉書貼文公告，大批信徒留言直呼「誇張」，並說「真有夠大膽，跟神明開這種玩笑…」、「這樣掉包回去拜，不會被保佑」、「現在現世報很快，小偷趕快歸還吧」。

宜蘭警方前往採證，但因廟裡沒監視系統，須請附近民宅配合提供監視器過濾，且有進香團出入，將進一步追查。

廟方說，兩尊神像主祀意義大不同，不知道偷換神像的人有何用意。警方已完成採證，同時帶回「呂仙祖」證物，呼籲若有人不小心「請走」王禪老祖，拜託早日歸還。

城隍廟 宜蘭 神明

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