電動機車里程限制 基層警怨影響執勤

台北市警察局警用機車有4290輛，其中電動車2609輛、占60.8％，基層員警執勤陷入「里程焦慮」，擔心機車沒電影響執勤。記者鍾維軒／攝影 北市2019年推警用電動機車，共2609輛、占警用機車6成，基層員警指出，如果下班前沒換電池，上班就會沒電，且進入低耗電模式時速只剩20公里，應在駐地設換電站；議員也表示，別讓警察陷入電動車的「里程焦慮」。警局指出，將針對員警換電最多站點，優先擴充設備。

基層員警指出，Gogoro最大問題是放著不騎會掉電，如果下班或放假前沒換電池，上班就會沒電，電量也不穩定，就遇過幾次放假回來機車發不動，巡邏一次3小時，電動車里程太短，很擔心巡邏半路上電池低於安全電量，進入低耗電模式時速只剩20公里，如果巡邏到偏遠的地方就很難找到換電站。

員警指出，沒電附近又沒換電站只能徒手推車；且電車比起油車操作複雜，油車只要轉動鑰匙就能發動，但電車有許多限制，包括立柱不能發動、發動前等待時間至少10秒等，曾在路口執勤碰上違規駕駛，等電車發動對方早已不見蹤影，難以有效執勤。

警局回應，北市共有194處換電站，考量派出所電動車換電便利性，若有設置必要，將協調廠商尋覓鄰近地點設置；有員警建議派出所駐地內設置專屬電池換電站，警局考量鋰電池特性涉及消防、用電等公共安全，為求安全仍需評估。

警局表示，換電站同時提供消費者及警用電動機車使用，均以該站滿電或充電率最高電池為優先，已要求廠商務必依後台數據分析，針對員警換電最多站點，優先擴充設備，提供員警換電時最佳電池充飽率。

議員李明賢也發現，北市警局2016年採購422輛捷穎機車，近年陸續發現煞車零件停產，目前仍有134輛捷穎機車還在使用，員警有可能因為機車問題，遇上緊急的情況，錯過逮捕歹徒的時機。

警局說，2016年所購廠牌捷穎機車422輛均逾年限，已規畫逐年汰除，目前僅剩偵防機車134輛，將於明年全數汰除。