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全台詐騙案氾濫 彰化溪湖治安座談約九成舉手認「接過詐騙電話」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

「接過詐騙電話的請舉手。」彰化縣溪湖警分局今舉辦分局層級社區治安座談會，反詐教官拋出問題，全場約九成舉手，凸顯詐騙集團橫行台灣社會，反詐教官和警分局提醒各社區民眾接到來路不明電話和反常高獲利投資，一定要再三求證。

溪湖警分局所在地的社區居民，和縣議員陳玉姬、溪湖鎮與埔鹽的鄉民代表民代表100多人，齊聚溪湖警分局辦公大樓的四樓活動中心，警分局和溪湖消防分隊的教官講授治安、防火逃生等知識，縣政府水利資源處也派員到場談汙染河川的罰則，溪湖警分局邀請來自田中鎮的斯莉甘蒂舞蹈團表演印尼主題舞蹈為座談注入輕鬆活潑氣氛。

反詐、識詐是治安宣導的重中之重，反詐課程時，約九成出席者舉手並回答反詐教官，曾接到詐團打電話企圖行騙。溪湖警分局長蔡宏澤分享經驗，說有一名社區居民注意到鄰居先後購買兩輛超跑，形跡可疑，警方因此逮捕詐團車手。

一名社區婦女在眾人鼓勵下，說出詐團成員假裝是她兒子要求緊急匯款，她覺得奇怪但愛子心切，仍匯款1萬元。反詐教官隨機教育說，這是典型「猜猜我是誰」詐騙手法，只要接電話民眾「認出」是某親友，詐團成員承認「就是我」，接著編理由騙錢。

彰化縣警察義交大隊長許增鏞說，治安座談內容隨著犯罪手法日新月異而推陳出新，民眾多聽多看，有助增進防災、識詐等知識。縣議員陳玉姬表示，大家準備迎接中秋團圓，更要提防詐團透過各種管道詐財，她的鄰居被投資型詐騙誘惑，痛失數百萬元，早知道多參加社區治安座談就能識詐，可惜「千金難買早知道」。

彰化縣溪湖警分局舉辦分局層級治安座談會，邀請新住民表演舞蹈為座談注入活潑氣息。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖警分局舉辦分局層級治安座談會，邀請新住民表演舞蹈為座談注入活潑氣息。記者簡慧珍／攝影

詐騙集團 警察

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