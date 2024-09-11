高科大校區工人乘坐高空作業車失足墜落 勞檢處開罰了
一名50歲黃姓男工人，今天下午在高科大第一校區乘坐高空作業車時，疑重心不穩失足墜落，所幸送醫無生命危險；勞檢處初步調查，雇主未依規定使高空工作車作業者確實使用安全帶，導致墜落受傷送醫，已勒令現場停工，依違反職業安全衛生法裁處3萬至30萬元罰鍰。
高科大第一校區今天傳出工人在校區內工地施工時乘坐高空作業車時不慎失足墜落，警消獲報到場時，發現工人卡在2樓鋼構縫隙內，警消獲報趕赴現場，將工人救出送往義大醫院急救，所幸僅頭部外傷、意識清楚，無生命危險。
初步瞭解，黃男乘坐高空作業車配置水電管線，過程中疑不慎失足，從約4層樓高度跌落至2樓鋼構，造成創傷，全案已通報勞檢處處置。
經勞檢初步調查，雇主未依規定使高空工作車作業者確實使用安全帶，導致墜落受傷送醫。已勒令現場停工，針對違反職業安全衛生法第6條第1項規定，將依法裁處3萬至30萬元罰鍰。
勞檢處呼籲，各事業單位應遵守高空工作車使用規範，並應使該高空工作車工作台上勞工佩戴安全帽及符合國家標準規定全身背負式安全帶，以維護勞工作業安全。
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