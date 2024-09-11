鬼谷子變呂洞賓？宜蘭城隍廟神像離奇被調包 廟方氣到報警

宜蘭市城隍廟今天發生離奇的神明調包案，城隍夫人前面供奉的「鬼谷子」在光天化日下，竟遭人偷換成「呂洞賓」。鬼谷子乃神機妙算，呂洞賓是斬爛桃花的分手之神，兩者全然不同，廟方下午發現氣得報警，並貼文要求歸還；民眾大罵竊賊「老爺夫人眼下幹壞事，有夠大膽」，「太扯了」。

城隍廟位於宜蘭市區舊城北路，廟旁有香火鼎盛的土地公廟，兩廟毗鄰，人來人往的信眾相當多。廟方下午發現，城隍夫人前敬奉的神明有點異樣，並非同尊，仔細看與原來的神明大小相同、帽子類似、鬍鬚長度相似但顏色不同，兩者手持器物明顯不一樣，竟是供奉的王禪老祖，遭人偷請調包成呂洞賓神像。

廟方人員表示，王禪老祖是是昔日城隍廟裡擇日及相命業者的守護神，對於城隍廟具有重大歷史意義，他們希望「請走」神明者自動歸還，既往不咎，廟方已報案追查。

宜蘭警方下午前往採證，但因廟裡沒有監視系統，必須請附近民宅配合提供監視器，過濾清查今天進出城隍廟的閒雜人等，而且因有進香團出入，是否有人「請走」神明？也是追查方向之一。

廟方隨即在臉書貼文公告此事，湧入大批網友留言直呼「誇張」、「太扯了」、「老爺夫人眼下幹壞事～不怕有報應嗎？」、「真的有夠大膽，跟神明開這種玩笑…」、「光天化日下，這樣都能調包」、「這樣調包回去拜，不會被保佑」、「現在現世報很快，小偷趕快歸還吧」。

據了解，王禪老祖是俗稱的「鬼谷子」，手持天書，精通天文兵法、數術，亦即鬼谷神算，通常是許多政界官員及財經界老闆的信仰之神，廟裡擇日相命的守護神。

至於呂洞賓是民間信仰的「呂仙祖」，手持拂塵，其桃木劍懸於腰間或背後，可以斬斷爛桃花，傳說若是無緣情侶拜了仙祖，難逃分手命運。