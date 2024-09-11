驚悚影片曝光...新北三重昨傳嚴重車禍 老婦深夜獨行遭機車追撞3人重傷

新北市三重區大同南路昨天凌晨發生一起嚴重車禍，1名69歲老婦獨自沿著車道邊緣行走，突然被1輛機車由後方追撞，3人全都昏迷送醫，機車騎士和乘客均顱內出血、老婦胸腹內出血，皆仍住院觀察中。

案發於昨天凌晨0時45分，地點在三光國小圍牆邊，這裡其實有人行道，但唐姓老婦沿著車道邊緣往堤防的方向行走，渾然不知後方有機車朝她衝過來。現場路燈很明亮，19歲張姓男子騎機車載26歲鍾姓女子，不明原因毫未減速直接撞上老婦，波及2輛停放路旁機車。

撞擊力道非常猛烈，3個人都摔得很重，騎士和乘客安全帽全脫落在地上滾，他們的機車掉出1袋食物和啤酒，可能是消夜，但3人都昏迷被救護車送醫急救，張男顱骨骨折、顱內出血、全身多處擦挫傷；鍾女腦出血、全身多處擦挫傷；老婦左小腿開放性骨折、胸腹腔內出血。

3人手術後仍住院觀察，尚未接受警方詢問，騎士酒測值已委託醫院抽血檢驗，詳情尚待進一步調查釐清。

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