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他在萬華西昌街夜市擺攤 不滿二手筆電不見...當街持刀追逐

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

邱姓男子和李姓男子都在台北市萬華區西昌街夜市擺攤，邱男發現要販賣的二手筆電不翼而飛，質問是否是李男拿走，他不滿李男否認，抄起菜刀、鐵棍追逐，2人都有喝酒，互相叫囂拉扯，民眾見狀立刻報警。轄區警方趕抵制止，現場無人受傷，儘管雙方都未提告，仍被依社維法裁罰。

萬華警方6日晚上9時40分獲報，西昌街202號有人持刀打架，到場發現是李男（63歲）和邱男（37歲）在拉扯，立刻制止，詢問了解，2人都在西昌街夜市擺攤，販賣二手雜物，因邱男的商品不見，懷疑是被李男拿走才起爭執。

2人相識，邱男供稱，彼此比鄰擺攤做生意，不少二手物品會跟李放在一起，在詢問一部二手筆電「跑去哪裡」，不滿對方稱不知道，「才拿菜刀追逐給他教訓」。

警方確認現場無人受傷，調閱監視器畫面發現2人當街追逐，邱男持鐵棍，而李男持物品扔擲，儘管雙方無人提告，警詢後仍依社維法裁罰，並查扣犯案用鐵棍一支。

北市萬華區西昌街夜市日前發生持刀、鐵棍追逐糾紛。記者翁至成／翻攝
北市萬華區西昌街夜市日前發生持刀、鐵棍追逐糾紛。記者翁至成／翻攝

夜市 提告 監視器

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