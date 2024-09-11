三重飼主沒給比特犬戴嘴套咬死浪貓 被罰4.5萬元
新北三重一位飼主飼養比特犬，但在遛狗時沒有給比特犬戴上嘴套，咬死一隻流浪貓，引發附近住戶擔心恐慌。新北市動保處表示，飼主沒有管理好攻擊性犬隻，過失導致動物死亡，念在飼主是初犯，一時大意，共開罰4萬5千元。
比特犬屬於忠心且力量強壯的犬種，其外觀看似敦厚，但若無善加控管，容易忽視其攻擊欲望強烈的特質，農業部自2015年9月23日公告，比特犬、日本土佐犬、紐波利頓犬、阿根廷杜告犬、巴西菲勒犬、獒犬皆列入攻擊性犬隻。
據附近民眾表示，該飼主時常沒幫比特犬綁好嘴套，做好防護措施，近日突然攻擊附近浪貓，造成貓咪不幸死亡，家中有小孩的家長對此也很緊張。
動保處約談犬隻飼主釐清案情，飼主供稱，平常都有繫繩及戴嘴套，但事發當天，回到公寓一樓後，就解開比特犬的嘴套，不料比特犬與附近貓隻接觸後突然攻擊，情急之下為支開雙方，也努力制止，希望救出貓隻，無奈比特犬力氣過大，無法從嘴下救出，自己也被咬傷。
動保員後續突擊稽查，飼主說，比特犬的嘴套固定放門口，現在比特犬外出時嘴套不敢不戴，且外出也一定會戴好。
動保處呼籲，飼主應當在公共場所為犬隻佩戴牽繩和嘴套，以防止愛犬對他人或動物造成傷害，如因過失使其他動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，依動保法第30條可處1萬5000元至7萬5000元。
動保處也提醒，另於2022年3月1日起，比特犬除了已完成登記備查的特定寵物繁殖業者，以及曾有飼養經驗並登記在案的飼主外，皆禁止飼養，倘若是符合資格的飼主也更要注意犬隻管理，外出遛狗須成年人伴同、繫牽繩及戴嘴套缺一不可。
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