快訊

解析美選辯論：賀錦麗「金蟬脫殼」 川普沒抓住進攻機會

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

聽新聞
0:00 / 0:00

蔡正元質疑女記者「陪睡獲取消息」 記協譴責：不能容忍抹黑職業尊嚴

中央社／ 台北11日電

三立新聞記者馬郁雯爆料民眾黨主席柯文哲疑收受威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元，前立委蔡正元在節目中質疑用陪睡來獲取消息，對此記協表示，不能容忍抹黑記者職業尊嚴的不當言論。

針對上述嚴重損及記者個人名譽及職業尊嚴一事，台灣新聞記者協會（記協）指出，近期檢廉調查柯文哲，中天新聞政論節目「盧秀芳辣晚報」邀請前立委蔡正元開講。而談論三立新聞記者馬郁雯的報導時，蔡正元脫口暗示稱其靠「金流」、「陪睡」等取得獨家新聞，主持人盧秀芳也未阻止打斷。

記協認為，蔡正元此不當言論，不僅僅損及性別平等觀念，更是對記者挖掘真相、服務第四權工作的蔑視，對於記者職業尊嚴遭受抹黑一事，記協不能容忍。

記協呼籲，若蔡正元有記者「陪睡」證據，應提出讓社會公評，若為子虛烏有，應在同節目時段公開向當事人及社會大眾道歉，中天新聞節目部乃至盧秀芳也應對此事向大眾說明。

記協指出，依照刑事訴訟法第154條之1，被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪，柯文哲遭檢廉調查一案已進入司法程序，呼籲外界靜待司法裁決，切勿以任何形式企圖影響司法公正。

國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片
國民黨前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片

司法 柯文哲 蔡正元 記協

延伸閱讀

王世堅：瞎挺會團滅 民眾黨該向柯文哲道別

眾望基金會駁斥柯文哲小金庫 「每一筆金額皆有憑據」

謝立功拋柯文哲認罪協商惹怒小草 民眾黨中評會立案調查

民眾檢舉三立新聞報導柯文哲1500案達10件 NCC 將調查

相關新聞

女欲匯80萬被勸阻稱「你們都不懂」 苗栗警苦勸攔詐

苗栗1名年近6旬女子誤入詐騙陷阱，到郵局欲匯款新台幣80萬元給Line好友「老公」，面對員警勸阻一度不耐煩稱「你們都不懂...

蔡正元質疑女記者「陪睡獲取消息」 記協譴責：不能容忍抹黑職業尊嚴

三立新聞記者馬郁雯爆料民眾黨主席柯文哲疑收受威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元，前立委蔡正元在節目中質疑用陪睡來獲取消...

高科大工程爆工安意外 1工人疑失足「4樓墜2樓」送醫

高雄科技大學燕巢校區工地今下午發生工安意外，黃姓工人（50歲）施工時疑重心不穩致不慎失足，從4樓摔到2樓，警方獲報趕赴現...

解開要200元？台中騎士停進太平私人土地遭鎖 網友爆料後刪文警追查

臉書社群「我是太平人」今日有網友爆料，太平區一處私人土地的地主，會拿大鎖鎖民眾機車，若要解鎖需要200元，引發民眾議論，...

三重飼主沒給比特犬戴嘴套咬死浪貓 被罰4.5萬元

新北三重一位飼主飼養比特犬，但在遛狗時沒有給比特犬戴上嘴套，咬死一隻流浪貓，引發附近住戶擔心恐慌。新北市動保處表示，飼主...

失聯40小時...高雄漁民出海作業「見船不見人」 疑似落海搜救中

高雄王姓漁民昨天駕駛膠筏出海作業，近3小時後，岸巡人員發現膠筏在林園海岸空無一人，懷疑王落海，通報海巡署並申請空勤直升機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。