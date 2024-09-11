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蔡正元質疑女記者「陪睡獲取消息」 記協譴責：不能容忍抹黑職業尊嚴
三立新聞記者馬郁雯爆料民眾黨主席柯文哲疑收受威京集團主席沈慶京新台幣1500萬元，前立委蔡正元在節目中質疑用陪睡來獲取消息，對此記協表示，不能容忍抹黑記者職業尊嚴的不當言論。
針對上述嚴重損及記者個人名譽及職業尊嚴一事，台灣新聞記者協會（記協）指出，近期檢廉調查柯文哲，中天新聞政論節目「盧秀芳辣晚報」邀請前立委蔡正元開講。而談論三立新聞記者馬郁雯的報導時，蔡正元脫口暗示稱其靠「金流」、「陪睡」等取得獨家新聞，主持人盧秀芳也未阻止打斷。
記協認為，蔡正元此不當言論，不僅僅損及性別平等觀念，更是對記者挖掘真相、服務第四權工作的蔑視，對於記者職業尊嚴遭受抹黑一事，記協不能容忍。
記協呼籲，若蔡正元有記者「陪睡」證據，應提出讓社會公評，若為子虛烏有，應在同節目時段公開向當事人及社會大眾道歉，中天新聞節目部乃至盧秀芳也應對此事向大眾說明。
記協指出，依照刑事訴訟法第154條之1，被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪，柯文哲遭檢廉調查一案已進入司法程序，呼籲外界靜待司法裁決，切勿以任何形式企圖影響司法公正。
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