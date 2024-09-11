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女欲匯80萬被勸阻稱「你們都不懂」 苗栗警苦勸攔詐

中央社／ 苗栗縣11日電

苗栗1名年近6旬女子誤入詐騙陷阱，到郵局欲匯款新台幣80萬元給Line好友「老公」，面對員警勸阻一度不耐煩稱「你們都不懂」；員警不放棄，苦勸4小時終讓女子打消念頭。

苗栗縣警察局大湖分局今天分享阻詐案件指出，這名女子前往大湖郵局欲匯款80萬元至不知名個人帳戶中，行員察覺有異追問，但女子始終顧左右而言他，拒絕透露詳情。

大湖分局員警獲報到場後，發現女子先在Line上有陌生人加入好友，並不斷噓寒問暖，以「老公」、「老婆」互相稱呼，對方取得女子信任後，開始介紹投資外匯。

員警告知女子，此為典型詐騙手法，然而女子堅信自己沒被騙，還稱「是『老公』介紹的外匯投資，你們都不懂」；員警錯愕之餘仍努力勸阻。

警方表示，女子最終不耐煩稱要返家，員警也不放棄，一路從郵局不斷勸說到女子家中，歷經苦勸近4小時，才終於讓女子打消匯款念頭，相信自己遭詐騙，保住積蓄。

鑑於詐騙案件頻傳，大湖分局長黃文智前往轄內各金融機構，宣導攔阻詐騙技巧，並表揚阻詐成功的行員；黃文智並提醒，通訊軟體Line上有陌生人加入好友並介紹投資的，全部都是詐騙，請民眾務必提高警覺小心防範，並多加關懷身邊親友的理財管道，如果發現疑似遭詐騙跡象，可撥打165反詐騙諮詢專線求證。

苗栗1名年近6旬女子誤入詐騙陷阱，到郵局欲匯款新台幣80萬元給Line好友「老公」，面對員警勸阻一度不耐煩稱「你們都不懂」。示意圖。圖／本報資料照片
苗栗1名年近6旬女子誤入詐騙陷阱，到郵局欲匯款新台幣80萬元給Line好友「老公」，面對員警勸阻一度不耐煩稱「你們都不懂」。示意圖。圖／本報資料照片

老公 詐騙 郵局

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