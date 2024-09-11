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失聯40小時...高雄漁民出海作業「見船不見人」 疑似落海搜救中

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄王姓漁民昨天駕駛膠筏出海作業，近3小時後，岸巡人員發現膠筏在林園海岸空無一人，懷疑王落海，通報海巡署並申請空勤直升機搜尋，直到今天仍未見人影。

海巡署南部分署第五岸巡隊表示，王姓漁民昨天凌晨3時40分，自林園中芸漁港出海，原本都在清晨返港，但是妻子卻不見他回來，請求第五岸巡隊港嘴安檢所協尋。

昨天上午7時許，岸巡人員在靠近高雄市林園區港嘴二路附近的西溪泊地，發現王姓漁民的膠筏，但不見人影，懷疑王姓漁民落海失聯，立即啟動搜尋。

海巡署第五岸巡隊並通報高雄第五海巡隊，出動海巡艇出海搜救，潛水人員也下海找人，並由無人機區隊自鳳鼻頭漁港起飛，另申請空勤總隊直升機空中搜索，但是，直到今天下午，搜尋近40小時，仍不見王姓漁民。海巡署第五岸巡隊表示，將抓緊黃金72小時持續搜救。

高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡人員正搜救中。記者林保光／翻攝
高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡人員正搜救中。記者林保光／翻攝
高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡人員在林園海岸搜救中。記者林保光／翻攝
高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡人員在林園海岸搜救中。記者林保光／翻攝
高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡人員在林園海岸搜救中。記者林保光／翻攝
高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡人員在林園海岸搜救中。記者林保光／翻攝
高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡署與空勤直升機正海空搜尋。記者林保光／翻攝
高雄王姓漁民昨天出海後失蹤，海巡署與空勤直升機正海空搜尋。記者林保光／翻攝

海巡署 漁民 直升機 高雄市

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