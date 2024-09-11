聽新聞
0:00 / 0:00
失聯40小時...高雄漁民出海作業「見船不見人」 疑似落海搜救中
高雄王姓漁民昨天駕駛膠筏出海作業，近3小時後，岸巡人員發現膠筏在林園海岸空無一人，懷疑王落海，通報海巡署並申請空勤直升機搜尋，直到今天仍未見人影。
海巡署南部分署第五岸巡隊表示，王姓漁民昨天凌晨3時40分，自林園中芸漁港出海，原本都在清晨返港，但是妻子卻不見他回來，請求第五岸巡隊港嘴安檢所協尋。
昨天上午7時許，岸巡人員在靠近高雄市林園區港嘴二路附近的西溪泊地，發現王姓漁民的膠筏，但不見人影，懷疑王姓漁民落海失聯，立即啟動搜尋。
海巡署第五岸巡隊並通報高雄第五海巡隊，出動海巡艇出海搜救，潛水人員也下海找人，並由無人機區隊自鳳鼻頭漁港起飛，另申請空勤總隊直升機空中搜索，但是，直到今天下午，搜尋近40小時，仍不見王姓漁民。海巡署第五岸巡隊表示，將抓緊黃金72小時持續搜救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言