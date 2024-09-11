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解開要200元？台中騎士停進太平私人土地遭鎖 網友爆料後刪文警追查
臉書社群「我是太平人」今日有網友爆料，太平區一處私人土地的地主，會拿大鎖鎖民眾機車，若要解鎖需要200元，引發民眾議論，不過後來該名網友又把文章刪除，太平警分局表示，此案案發時間為昨天，經聯絡洪姓地主，的確有鎖車的行為，後來雙方已協調完畢，不過全案仍會依妨害自由、侵入住宅罪等方向偵辦。
有網友在臉書社群爆料，太平區一名地主將停在其私人土地的機車上鎖，若要解鎖需要付出200元，引發民眾議論，不過該名網友事後刪文，太平警分局坪林所得知後，循線追查。
太平警分局表示，此案未接獲報案，初步瞭解是昨天下午5時許，一名男性機車騎士，將機車停在洪姓地主的土地內，遭洪男上鎖，不過後續雙方已自行協調糾紛。
不過此案事涉妨害自由、強制、侵入住宅及民事糾紛，將後續聯絡洪男、涉案機車騎士到案，釐清案情。
太平警分局呼籲，民眾遇有停車糾紛或違停案件應理性冷靜並報警處理，切勿以不正方式為之，避免觸法。
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