菲籍漁工疑蜂窩性組織炎 海巡署墾丁外海救援

墾丁南方外海1艘東港籍漁船上，有1名菲籍船員疑似感染蜂窩性組織炎；海巡署艦隊分署恆春海巡隊今早獲報前往救援表示，傷患意識清楚，已送至恆春旅遊醫院救治。

恆春海巡隊組主任王榮吉接受媒體訪問表示，海巡署第八巡防區今天上午7時30分接獲通報，墾丁南方外海4.3浬，東港籍漁船「東○福」上1名菲律賓籍船員，疑似臀部嚴重感染蜂窩性組織炎，分隊派遣PP-3576艇緊急出勤，於第一時間接駁傷患。

王榮吉指出，派艇近8時抵達現場，經救援人員確認傷患意識清楚，接到傷患後立即返航，返抵後壁湖漁港後交由救護車，將傷患送至恆春旅遊醫院救治。船主對於緊急派艇協助後送表達謝意。

恆春海巡隊人員告訴中央社記者，這名菲籍船員38歲，受傷原因不明。該漁船於8月29日出港作業，因船員身體不適，通報海巡請求接駁送醫，完成接駁後繼續海上作業。提醒民眾若遇海上緊急危難，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。