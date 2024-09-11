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越籍男喝爛醉倒路邊 好心同鄉路過「搬上車」直送警局

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市大園區一名39歲黃姓越南籍男子，昨晚外出飲酒卻不勝酒力醉倒路邊，路過的37歲阮姓男子不忍同鄉露宿街頭，想伸出援手卻無計可施，便將他載到派出所求助，員警利用黃男的指紋解鎖手機，順利聯繫上其友人，將黃男帶回休息。

大園分局指出，阮姓男子昨深夜11點多駕駛車輛到大園派出所向警方求助，稱有一名男子在他的車上醉到不醒人事，員警本以為阮男是多元計程車司機，但他隨即表明自己只是一般民眾，只是路過看見越南籍同鄉醉倒在路邊，因為心生憐憫怕他遇到危險，便先將男子扛上自己的車，打算送他回家。

阮男表示，他利用醉漢身上的居留證地址進行導航，到達目的地後才發現該處是一間工廠，但夜裡大門深鎖，無計可施之下，他只好把人帶來派出所求助。

員警得知後試著將黃男搖醒，但他喝得實在太醉，無論員警如何呼叫拍打都無動於衷，此時員警突然靈機一動，拿出黃男的手機並利用他的指紋解鎖，成功聯繫到黃男的朋友，由朋友前來將黃男接回。警方也提醒熱心的阮男，若遇到此類路倒案件，可在現場協助交管，並撥打110或119專線等候警方到場處置，一個人帶醉漢回家非明智之舉，可能會釀成意外事故或產生爭議。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市大園區一名39歲黃姓越南籍男子，昨晚外出飲酒卻不勝酒力醉倒路邊，路過的37歲阮姓男子不忍同鄉露宿街頭，想伸出援手卻無計可施，便將他載到派出所求助，員警利用黃男的指紋解鎖手機，順利聯繫上其友人，將黃男帶回休息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲黃姓越南籍男子，昨晚外出飲酒卻不勝酒力醉倒路邊，路過的37歲阮姓男子不忍同鄉露宿街頭，想伸出援手卻無計可施，便將他載到派出所求助，員警利用黃男的指紋解鎖手機，順利聯繫上其友人，將黃男帶回休息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲黃姓越南籍男子，昨晚外出飲酒卻不勝酒力醉倒路邊，路過的37歲阮姓男子不忍同鄉露宿街頭，想伸出援手卻無計可施，便將他載到派出所求助，員警利用黃男的指紋解鎖手機，順利聯繫上其友人，將黃男帶回休息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲黃姓越南籍男子，昨晚外出飲酒卻不勝酒力醉倒路邊，路過的37歲阮姓男子不忍同鄉露宿街頭，想伸出援手卻無計可施，便將他載到派出所求助，員警利用黃男的指紋解鎖手機，順利聯繫上其友人，將黃男帶回休息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲黃姓越南籍男子，昨晚外出飲酒卻不勝酒力醉倒路邊，路過的37歲阮姓男子不忍同鄉露宿街頭，想伸出援手卻無計可施，便將他載到派出所求助，員警利用黃男的指紋解鎖手機，順利聯繫上其友人，將黃男帶回休息。記者周嘉茹／翻攝
桃園市大園區一名39歲黃姓越南籍男子，昨晚外出飲酒卻不勝酒力醉倒路邊，路過的37歲阮姓男子不忍同鄉露宿街頭，想伸出援手卻無計可施，便將他載到派出所求助，員警利用黃男的指紋解鎖手機，順利聯繫上其友人，將黃男帶回休息。記者周嘉茹／翻攝

朋友 計程車司機 越南

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