高市5消防員聚餐後酒店續攤...又與運將糾紛 消防局：懲處

高雄市大寮消防分隊5名小隊長及隊員，9月9日晚間輪休一同聚餐，後來到酒店續攤，搭計程車返回隊部。其中有人喝得酩酊大醉在車上嘔吐，為了清潔費與司機僵持不下，鬧到警方到場處理。消防局表示將追究5人行政責任。

據了解，大寮消防分隊吳姓小隊長與4名隊員，9月9日晚間輪休，一同在高雄市大寮區聚餐，餐敘結束便相約到新興區某有女陪侍的酒店續攤，直到深夜，因他們都住在大寮隊部附近，才分搭2輛計程車返回隊部。

不過，由於有1名隊員不勝酒力，在計程車上嘔吐，計程車抵達大寮分隊門口，下車後雙方疑為了清潔費問題僵持不下，雙方爭吵愈演愈烈，引起附近居民注意，以為有人滋事，報警處理。

林園警分局在昨天凌晨零時許接獲報案，動員趕赴事發地，才知道是消防員與計程車司機糾紛。後來大寮分隊人員留聯繫方式給計程車司機，要賠償洗車費，司機沒再追究。

事發後，消防局接獲通報，昨天消防局督察、政風等單位調查，吳等5人認錯，也承認去酒店消費。消防局表示，將召開專案會懲處這5人。

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