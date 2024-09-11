影／掛假車牌卸責牽連父母…台中3男被警查獲好尷尬

各縣市警局針對假車牌問題加強查緝力道，台中市第五警分局在上個月，接連查獲三名男子因遭扣牌後，購買假牌或是懸掛父母的車牌，導致父母也成違規者遭告發、移送的案件，警方提醒，車牌如經吊扣，切勿心存僥倖，懸掛他人車牌或購買假車牌，將持續查緝。

第五警分局所的轄內派出所在上月8日至30日，陸續查獲鄭男（42歲）、王男（44歲）、徐男（23歲）因超速、酒駕遭警方扣牌後，將歪腦筋動到父母身上，牽連父母也被警方調查、告發的案件。

四平所在上月8日時，發現一輛機車懸掛失竊車牌違規停車，警方聯絡鄭姓車主後，車主告知，該輛機車都是兒子在使用，鄭到案後坦認，因騎父親機車酒駕遭扣牌，所以借用朋友車牌掛到父親機車上，不知道原來友人借的車牌是「偷來的」，差點害父親變成小偷。

松安所在上月28日，在北屯區松竹路發現六旬王姓婦人駕駛的轎車車牌「字體異常」，經攔查後確認，該面車牌是偽造車牌，不過王婦一頭霧水，該輛車都是自己跟家人使用，沒有借過別人，車牌怎會是偽牌，後來王婦向兒子詢問，才知原來兒子在去年底即因酒駕被扣牌，上網買假牌懸掛後，未告知家人，全案警詢後依偽造文書罪，將王婦送辦。

四平所另在上月30日時，在環中路、榮德路發現一輛機車排氣管發出噪音，攔查後發現車身顏色與車牌登記不符，徐男才說，近日因超速遭到扣牌，為能繼續上路，才向父親借來車牌裝在車上，警員當場開單拖吊，也對徐父依違反道交條例告發。

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