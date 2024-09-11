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翡麗婚紗付之一矩損失至少2億元 今遭爆還是違建

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導

高雄市知名翡麗婚紗店昨午大火，初步損失據知至少2億元，今早付之一炬的婚紗店又遭爆是加蓋違建；對此，高雄市違建大隊指之前已查報在案 ，非屬於優先拆除的對象，而是屬於列管中的違建，形同證實。

翡麗婚禮婚紗昨午發生火警，全棟建築燒毀，還險些波及鄰宅，今早火場內疑再度冒煙，消防局已派雲梯車滅火，並由火調人員勘查婚紗公司確實起火原因。

翡麗婚紗店位於高雄新興區中正三路、林森一路，大火初步了解是從4樓頂樓竄出，業者稱店內約5000件婚紗全燒毀，初估損失高達2億元。今早則有人在網路「爆料」，指這家婚紗店的使用執照是2層樓的加強磚造建物，但火場卻有4層樓高，「2009年8月的google街景圖，就長這麼高了」，質疑可能是危建。

高雄市違章建築處理大隊副大隊長陳碩甫對此表示，經調閱資料，建物為合法2層建築，含1層屋突，但因發生火警，已無法判別實際高度與層數。並指此案之前已查報在案，並非優先拆除的對象，而是屬於列管中的違建，後續會交由所有權人自行處理。

知名翡麗婚紗昨付之一炬，今天遭爆是違建。記者劉學聖／攝影
知名翡麗婚紗昨付之一炬，今天遭爆是違建。記者劉學聖／攝影

婚紗 違建 高雄市

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