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影／蘭陽溪口近海火燒船冒濃煙 海巡艇急赴救4人…漁船全毀
宜蘭頭城籍漁船「連慶福12號」今天凌晨出海捕魚，在蘭陽溪口近海突然發生火燒船，大量黑色濃煙直竄天際，直到海巡艦艇趕赴救援時，濃煙仍未散去，船上4名船員由友船緊急救起，接駁上巡防艇，船毀人平安。
海巡單位表示，連慶福12號是20噸漁船，今天凌晨4點多從頭城鎮烏石港出海捕撈魩仔魚，清晨約6點半船隻在蘭陽溪口外1浬海域起火燃燒，因船上滅火設備不足，火勢一發不可收拾，船上有2名台灣籍、2名菲律賓籍船員，緊急通報海巡救援。
第一巡防區指揮部獲報，立即派遣蘇澳海巡隊PP-10055巡防艇，並增派CP-1057艇趕赴現場，漁船火勢持續燃燒中，4名船員由附近作業友船救援，再接駁上巡防艇後，開始滅火9點半火勢控制。
現場火勢集中在甲板，散發濃烈塑膠異味，燒毀船隻10點半由由友船拖帶返回烏石港，由消防局接手持續撲滅剩餘火苗。
蘇澳海巡隊主任黃逸民表示，目視監控未發現海上油污染，並由漁業署使用漁業電台提醒附近來往船隻注意航行安全，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。
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