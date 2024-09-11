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影／淡水年輕小伙擦撞千萬豪車邁巴赫 目擊者驚呼：這個吃力了！
新北市淡水正德國中前方，昨晚有1名21歲年輕人開車從巷口轉彎匯入幹道北新路，不慎擦撞對向1輛千萬豪車賓士邁巴赫，後方懂車的目擊駕駛，不禁用國台語雙聲帶脫口而出「喔！這個吃力了。」還把行車記錄器畫面貼上網。
事發在昨晚6時許，21歲張姓男子駕駛轎車暫停在北新路69巷口，打方向燈準備左轉，這時北新路剛好有1輛休旅車準備右轉進入69巷，打方向燈停下禮讓，張男於是向前轉彎匯入幹道北新路。
但是他沒將方向盤回正，左側車身猛然擦撞對向1輛靜止的賓士邁巴赫，造成整輛車一陣劇烈晃動。這輛千萬豪車是淡水當地1個建商董事長的座車，77歲董事長立刻下車查看，報警處理，雙方都沒有飲酒、未受傷，依普通交通事故處理。
邁巴赫後方車輛駕駛目擊過程，他似乎知道這輛車價值不菲，修理費用恐怕很驚人，不禁連聲驚嘆、用國台語雙聲帶脫口而出「喔、喔！這個吃力（台語形容情況嚴重）了，這真正吃力了。」還把行車記錄器畫面貼到社群平台。
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