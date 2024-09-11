高雄多人突收「不明月餅禮盒」不敢吃 警追查後揭暖心真相

高雄上周有多位網友收到署名為「路竹小天使家園」的月餅禮盒，網友查不出誰寄的，小天使家園緊急澄清沒寄禮盒，網友懷疑是新型態詐騙手法，也不敢吃禮盒食物，所幸經警方追查後，才發現是網路遊戲社團成員贈送的禮盒，並非詐騙，會署名小天使家園，也是怕會員退回，這樣就直接轉贈該機構。

小天使家園是收容失依、遭逢變故嬰幼童的社福機構，上周高雄有網友收到兩盒署名「小天使家園贈送」的禮盒，致電後卻發現該機構並無庇護工場，也未生產中秋禮盒，因收到包裹的民眾也非機構的捐款人，禮盒來路不明，引起網友質疑。

貼文曝光後引起網路熱議，有民眾擔心是新型態詐騙手法，還有人擔心被下毒，提醒網友「食安考量起見，建議還是不要食用為好」，小天使家園無辜被冒用，當時緊急澄清未寄禮盒，並提醒收到的網友先別食用。

高雄市警局湖內分局獲報後，根據月餅外包裝的收件郵局前往查訪，鎖定寄送月餅禮盒的陳姓男子，通知他到派出所說明，才讓「不明月餅」真相大白。

陳男到案後解釋，他有自組一個線上遊戲的社團，成員共23人。因中秋節將至，才以自家中央工廠所生產的月餅禮盒寄給社團會員，但其中兩名會員家人不了解前因，才上網路PO文引起誤會。

陳男說，他是小天使家園的捐贈人，月餅會署名小天使家園，是怕寄出的月餅被會員退回，若寫小天使家園，退回就會直接送往該機構捐贈，沒想到引起風波。