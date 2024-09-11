警用電動機車陷「里程焦慮」 北巿基層員警抱怨曾追丟嫌犯

台北市警察局2019年起購置電動機車，汰換老舊燃油警用機車，電動機車數量大增同時，基層員警也時常碰上電池沒電陷「里程焦慮」，操作上又不比燃油車方便，基層員警就透露因電動機車發動時間長而追丟嫌犯。至於是否能在派出所旁設置警用換電站？北市警回應，考量鋰電池特性涉及消防、用電等公共安全，為派出所駐地安全考量，仍須謹慎評估。

北市議員李明賢表示，北市警用機車4290輛，電動車2609輛占60.8％、燃油車1681輛；北市警局2016年採購422輛捷穎機車，近年陸續發現剎車零件停產。隨電動機車數量增多，警察也與民眾一樣，陷入「里程焦慮」；目前仍有134輛捷穎機車仍在使用，員警有可能因機車問題遇上緊急情況，錯過逮捕歹徒的時機。

北市基層員警就抱怨，Gogoro最大問題是放著不騎會掉電，如果下班或放假前沒換電池，上班就會沒電，電量也不穩定，就遇過幾次放假回來機車發不動，巡邏一次6小時，電動車里程太短，很擔心巡邏辦路上電池低於安全電量，進入低耗電模式時速只剩20公里，如果巡邏到偏遠的地方就很難找到換電站。

該員警指出，巡邏時沒有案件就算了，但如果要趕去現場卻因為長時間巡邏機車沒電，還得先找換電站，之前騎到沒電附近又沒換電站只能徒手推車。電車比起油車操作複雜，油車只要轉動鑰匙就能發動，但電車有許多限制，包括立柱不能發動、發動前等待時間至少10秒，曾在路口執勤碰上違規駕駛，等電車發動對方早已不見蹤影追丟人，無法有效執勤。

北市警局回應，台北市共有194處換電站，考量派出所電動車換電之便利性，若有設置之必要，將協調廠商尋覓鄰近地點設置；員警建議派出所駐地內設置專屬電池換電站，考量鋰電池特性涉及消防、用電等公共安全，為派出所駐地安全考量，仍需評估。

北市警局表示，換電站同時提供消費者及警用電動機車使用，均以該站滿電或充電率最高之電池為優先，已要求廠商務必依後台數據分析，針對員警換電最多站點，優先擴充設備，提供員警換電時最佳電池充飽率。