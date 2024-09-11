高雄鼓山凌晨火警！屋主點蚊香疑被燻出門 人不在釀禍

高雄市鼓山區今天凌晨發生火警，獨居的屋主陳姓男子疑點蚊香後跑出門，回家發現房屋起火，向119求救，半小時後撲滅火勢，未造成傷亡。由於火苗波及鄰宅，警方依失火罪嫌將屋主移送法辦。

今天凌晨4時30分許，消防局獲報，鼓山一路巷弄內發生火警，派員趕赴搶救，當時火勢熊熊燃燒，陳姓屋主（66歲）也在場，鄰居聽見屋外有劈啪聲響，有人還以為是發生土石流，趕緊跑出門，發現陳姓屋主家已經一片火海。