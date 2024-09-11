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高雄鼓山凌晨火警！屋主點蚊香疑被燻出門 人不在釀禍

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鼓山區今天凌晨發生火警，獨居的屋主陳姓男子疑點蚊香後跑出門，回家發現房屋起火，向119求救，半小時後撲滅火勢，未造成傷亡。由於火苗波及鄰宅，警方依失火罪嫌將屋主移送法辦。

今天凌晨4時30分許，消防局獲報，鼓山一路巷弄內發生火警，派員趕赴搶救，當時火勢熊熊燃燒，陳姓屋主（66歲）也在場，鄰居聽見屋外有劈啪聲響，有人還以為是發生土石流，趕緊跑出門，發現陳姓屋主家已經一片火海。

警方將陳姓屋主帶回調查，陳姓屋主稱，他在床邊點蚊香，後來覺得滿屋子是煙，便出門要找地方睡覺，後來回家發現屋子起火，馬上打電話求救。警方今天上午依公共危險罪的失火罪嫌，將陳姓屋主移送法辦，確實起火原因由消防局調查。

高雄市鼓山區凌晨發生火警，陳姓屋主遭警方查辦失火罪嫌。記者林保光／翻攝
高雄市鼓山區凌晨發生火警，陳姓屋主遭警方查辦失火罪嫌。記者林保光／翻攝

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