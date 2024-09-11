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莽男酒後猛摑女友打到腦出血昏迷 延誤15小時送醫亡

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

南投石姓男子與洪姓女子在洪女桃園觀音的公司宿舍同居，今年2月中旬農曆大年初七的凌晨，酒後因故與女友爭吵，竟連續朝洪女猛甩巴掌，造成頭部外傷、呼吸衰竭昏迷，石男直到同日下午才送醫，卻從觀音到桃園迷路3小時才到醫院，洪女經急救仍於10天後不治。桃園地檢署偵結，將石男依重傷致死罪嫌起訴，本案將由國民法官法庭審理。

起訴指出，來自南投名間鄉33歲石姓男子，與洪姓女子同居於洪女位於桃園市觀音區中正路公寓的宿舍，今年2月16日凌晨3點28分在宿舍內飲酒後，與洪女大吵，竟以手掌接續猛烈甩擊洪女的左眼、右臉頰等頭部部位，造成洪女當場重傷倒地、昏迷不醒。

石男未立即送醫，直到同日下午4點3分才駕車將洪女從觀音送往桃園敏盛綜合醫院經國院區急救，還因迷路遲至晚間6點54分才抵達敏盛醫院急診室，經院方診斷洪女為硬腦膜下出血併急性呼吸性衰竭，石男於2月17日0點10分緊急辦理轉院手續，並於2點11分將洪女送往台中梧棲的童綜合醫院急救，隨即轉入加護病房。

石男見狀駕車返回南投縣名間鄉的住處，案經洪母及洪女的女兒向桃園市大園警分局提告，警方於2月23日中午12點36分持桃園地檢署核發的拘票，將他拘提到案，不過，洪女仍於同月25日早上10點28分因頭部鈍性傷而顱內出血致腦損傷併發吸入性肺炎死亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

石男酒後與同居女友爭吵，竟猛烈甩擊洪女臉頰、頭部，造成洪女當場重傷昏迷，事後又延誤15小時才送醫，洪女急救10天後不治。記者陳恩惠／攝影
石男酒後與同居女友爭吵，竟猛烈甩擊洪女臉頰、頭部，造成洪女當場重傷昏迷，事後又延誤15小時才送醫，洪女急救10天後不治。記者陳恩惠／攝影

南投縣 桃園地檢署 觀音

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