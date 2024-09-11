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全台今年車禍死亡1428人 台中市比去年少36人但全國最多

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

交通部近日公布今年1月至6月的交通事故死亡數據，全國有1428人，較去年同期減少141人，減少9％，不過行人交通事故死亡數據，全國是183人，較去年同期173人增加10人，增加5.8%，台中市今年有142人死亡，較去年同期減少36人，減幅為20.2%，幅度全國最高，不過行人車禍死亡有28人（一個月內死亡），比去年同期21人，增加7人，台中市警局依照數據，針對行人交通事故作為執法重點。

台中市警局交通大隊分析，今年1至8月計發生行人涉入交通事故死傷計1735人，其中死亡14人（24小時內死亡），受傷1721人。

台中市交大提醒市民注意行人安全，自今年9月1日起至12月31日止，市警局將執行「行人正義大執法」專案勤務，重點取締項目有「闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉彎、行人違規」等4大違規項目。

台中市警局所轄各單位，早在今年9月交通安全月期前，先展開相關交通事故預防宣導，8月辦理各項交安宣導場次多達108場、公司行號及社區專題演講計有550場、設攤宣導達64次，運用臉書及LINE發布訊息計550則，委託播放交通安全宣導-LED跑馬燈託播達103萬9232檔次、短片（短語）託播43萬4530檔次，公車車體廣告10部車，規畫行駛在台中市11條路線。

台中市交大大隊長鄭鴻文表示，非常重視市民交通安全，配合交安月在8月8日、9月9日都前往警察廣播電台，接受專訪，宣導交安月主軸「人本交通 停讓文化」，呼籲市民朋友記得「會停讓的—就是好車」、「下了車—我們都是行人」，車輛慢看行、行人安全行，共同維護台中市優質安全的交通環境。

台中市今年車禍死亡人數比去年同期少36人，減幅超過兩成，屬全國最多，台中市警局陸續辦理相關交通預防宣導。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市今年車禍死亡人數比去年同期少36人，減幅超過兩成，屬全國最多，台中市警局陸續辦理相關交通預防宣導。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市今年車禍死亡人數比去年同期少36人，減幅超過兩成，屬全國最多，台中市警局陸續辦理相關交通預防宣導。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市今年車禍死亡人數比去年同期少36人，減幅超過兩成，屬全國最多，台中市警局陸續辦理相關交通預防宣導。圖／台中市警局交通大隊提供

交通事故 台中市 行人

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