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台中大重機男逃停車費1480元 警追查還掛偽車牌犯多罪送辦

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市王姓男子日前騎大型重機豐原區中正路停車場停放，未繳清37個小時的停車費，直接從停車場旁缺口駛離，停車場管理員調閱監視器發現此離譜行徑立即報警，警方追查，另發現男子重機竟掛偽造車牌，依詐欺罪函送外，另依偽造特種文書罪送辦。

豐原警分局豐原派出所8月底時接獲停車場管理員報案，有重機停放未完成繳費即駛離，停車費停車1480元。

警方追查發現這輛大型重機牌照應是「吊扣」狀態，9月3日早上7點許，員警巡邏行經豐原區豐原大道一段與三和路口時，見23歲王男正騎「已被吊牌」的大型重機，隨即攔下。

王男向警方坦承，自己的車懸掛的是偽造車牌，原先牌照因超速遭吊扣，在網路上購買假車牌。全案除依詐欺罪函送外，並依行使偽造特種文書罪移送臺中地檢偵辦，按道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款依法告發，可處3600元至1萬800元罰鍰。　　

豐原分局分局長林大為表示，今年8月起實施淨牌專案，豐原分局已取締25件。

台中王姓男子逃停車費1480元，警方追查連車牌也是偽造，多罪齊發送辦。圖／讀者提供
台中王姓男子逃停車費1480元，警方追查連車牌也是偽造，多罪齊發送辦。圖／讀者提供

停車場 豐原 重機

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