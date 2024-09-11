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25歲男在女友家打情趣水仗…全裸墜樓亡 檢指示抽血驗尿

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子昨早全裸倒臥在北屯區一棟大樓一樓，砸中鄰居一輛機車、花盆，當時有民眾推嬰兒車，幸未砸中，陳急救不治。據查，案發地點10樓是陳男女友與父母住處，二人趁家長不在時，在屋內客廳、陽台「打情趣水仗」，陳男攀爬陽台時，不慎失足跌落，檢方昨天與家屬相驗，指示對陳男抽血、陳男女友驗尿，以釐清案發經過，但不需解剖，遺體發還家屬辦理後事。

檢警昨天聯絡陳男住在彰化的家屬，陳男家屬對於兒子死因沒有意見，檢方與法醫相驗後，確認死者僅後腦杓有創傷，其他身體部位無明顯外傷，初判死因為高處墜落致死，不過仍指示對陳抽血、陳男女友驗尿，以釐清案發經過與死因，目前死因尚待查明，不過無保留遺體必要，發放相驗書給家屬辦理後事。

經查，陳男（25歲）無業，陳男女友（25歲）擔任業務，陳男是夜店咖，頻繁出入夜店、KTV、酒店，今年4月間才認識，案發地點是該棟大樓10樓，是陳男女友與父母的住處，昨早9時許，二人疑在住處以裝有肥皂水的寶特瓶，全裸在客廳、陽台玩「情趣水仗」，當時陳男攀爬陽台，向女友告知「想看一下風景」，未料卻因身體濕滑，不慎墜落地面。

台中市消防局的救護車到場時，陳男全身赤裸倒臥在一樓地面，無臉部朝上，後腦有大面積傷口，血流滿地，無生命跡象，鄰居擺在騎樓的機車、花盆被陳砸中毀損，陳男女友趕到一樓時關心時，衣著不整，頭髮仍濕，陪同陳男前往醫院，未料急救後仍無法救回。

據住戶透露，陳男女友外貌清純，看到附近鄰居都會打招呼，也經常在自家樓下吃早餐，分享與家人一起登山的狀況，無法想像她會與全裸男子在客廳玩情趣遊戲。

台中市陳姓男子昨早在北屯區女友住處墜樓，被發現時全裸，砸毀一樓鄰居的花盆、機車前輪蓋等物品，嚇壞住戶。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨早在北屯區女友住處墜樓，被發現時全裸，砸毀一樓鄰居的花盆、機車前輪蓋等物品，嚇壞住戶。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨早在北屯區女友住處墜樓，被發現時全裸，砸毀一樓鄰居的花盆、機車前輪蓋等物品，嚇壞住戶。記者陳宏睿／攝影
台中市陳姓男子昨早在北屯區女友住處墜樓，被發現時全裸，砸毀一樓鄰居的花盆、機車前輪蓋等物品，嚇壞住戶。記者陳宏睿／攝影

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