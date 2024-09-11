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高雄婚紗店大火 財損估2億 3店貓失蹤

聯合報／ 記者林保光張議晨／高雄報導

高雄市中正路翡麗婚紗店昨天下午發生大火，整棟建築全部燒毀。記者劉學聖／攝影
高雄市中正路翡麗婚紗店昨天下午發生大火，整棟建築全部燒毀。記者劉學聖／攝影
高雄市新興區中正、林森路口知名婚紗店「翡麗婚禮」，昨天下午二時許發生火警，火勢從三樓往一樓延燒，耗時近一小時才撲滅，整棟樓燒到剩骨架，粗估財損逾二億元，還有三隻店貓疑在火場喪命；業者表示手邊已接的業務，將由正裝潢的新址接手，不讓新人喜事受影響。

高雄市消防局昨天下午二時五十二分獲報婚紗店起火，出動大批人員前往灌救，抵達時起火點已燃燒猛烈，濃煙遠在北高雄都能看見；火勢直到下午三時四十三分許才控制，初步研判疑似電線走火釀災，待火場鑑識小組調查釐清。

婚紗店昨天店休，但仍有三名員工在工作，新興分局中正三路派出所謝姓副所長火警時正好經過，看到樓頂冒煙立即進入要求撤離，三人倉皇逃出沒有受傷，但三隻店貓受困，事後未見逃生，恐葬身火海。

「翡麗婚禮」開業約十七年，見證許多高雄人終身大事，如今二至四樓燒到僅剩建築骨架，損失慘重。錢姓負責人事後趕到，他稱二、三樓有五、六千件結婚禮服，全付之一炬，包含店面、禮服，財損估逾二億元。

婚紗店最近接了不少婚紗、婚攝業務，都因火災受影響，錢男坦承損失「難算了」，他另在三民區有新門市正在裝潢，手邊已接下的業務，將會由新門市承接。

翡麗婚紗昨天火警延燒一小時，錢姓負責人（中）抬頭見整棟樓燒成骨架相當落寞。記者林保光／攝影
翡麗婚紗昨天火警延燒一小時，錢姓負責人（中）抬頭見整棟樓燒成骨架相當落寞。記者林保光／攝影

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