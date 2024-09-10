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為面交200萬詐騙款 車手搭飛機到馬祖遭逮

中央社／ 連江縣10日電

詐騙集團為取新台幣200萬元贓款，2度派車手搭飛機從台灣本島到馬祖南竿「面交」款項，被警方於南竿機場逮捕。法院6日裁定2人羈押禁見。

福建連江地方檢察署今天發布新聞稿指出，連江縣內發生一起罕見詐騙案，今年7月間詐騙集團以投資公司名義，向被害人收取新台幣200萬元款項，且為取信於人，雙方約定於馬祖南竿機場面交現金，詐騙集團車手還為此特別從台北搭機到馬祖。

檢警獲報後，因連江縣內近10年來不曾發生當面交付贓款的詐騙案，連江地檢署高度重視此案，並於8月30日召開專案會議，由主任檢察官蔡杰承指揮連江縣警察局積極偵辦，經調閱相關資料比對，鎖定雷姓車手即為該名取款車手。

詐騙集團派遣另名李姓車手，於6日欲向被害人再次收取220萬元贓款，還先飛到北竿後，再轉搭島際交通船前往南竿機場，但李姓車手在贓款得手前就被在現場守株待兔的檢警逮捕。雷姓車手於逃亡過程中亦遭專案小組拘獲。2名被告經訊問後，檢方向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

蔡杰承告訴中央社記者，本案除為連江地檢署近10年來查獲車手親自抵達轄區收款，詐騙集團更為取信於人，還開立投資公司的收據予被害人。全案將朝詐欺罪嫌偵辦，且因縣內人際關係緊密，檢方目前不排除有其他被害人。

詐騙集團 車手 馬祖

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