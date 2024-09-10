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影／三重老婦開車從豔陽強光轉進陰影 撞倒低頭過馬路行人受重罰

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區昨天有1名72歲老婦，開車在路口轉彎時，疑因剛好斑馬線被豔陽強光和陰影切分成2區塊，不慎撞倒1名在相對暗處低頭快步走的行人。老婦因此被開罰未禮讓行人，罰款高達7200至3萬6千元，致人受傷還要吊扣駕照1年。

據了解，昨天下午約2時，楊姓老婦逆著刺眼陽光開車沿三重區中華路直行，右轉新北大道往中山橋方向時，路口斑馬線被強光和台1線高架橋陰影區分為明暗兩界。

路過車輛的行車記錄器拍下事故過程，這時有1名50歲蘇姓婦人低頭快步走斑馬線過馬路，突然驚覺前方有車時，已經來不及閃避。楊姓老婦的車速雖然不快，也是來不及煞停，直接把行人撞倒，致四肢多處擦挫傷，送醫診治沒有大礙。

老婦說陽光很刺眼，看不到陰影暗處有行人走路，但撞傷行人是既成事實，她被警方依違反道路交通管理處罰條例第44條第4項，駕駛汽車行近行人穿越道，不暫停讓行人先行通過，因而肇事致人受傷，處7200以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一年。

三重昨天有1名78歲老婦開車逆著刺眼陽光，轉彎時沒看見橋下陰影有行人低頭快步走斑馬線，彼此都來不及閃避。行人被撞倒受傷，汽車駕駛重罰7200以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一年。圖／翻攝臉書我是三蘆人
三重昨天有1名78歲老婦開車逆著刺眼陽光，轉彎時沒看見橋下陰影有行人低頭快步走斑馬線，彼此都來不及閃避。行人被撞倒受傷，汽車駕駛重罰7200以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一年。圖／翻攝臉書我是三蘆人
三重昨天有1名78歲老婦開車逆著刺眼陽光，轉彎時沒看見橋下陰影有行人低頭快步走斑馬線，彼此都來不及閃避。行人被撞倒受傷，汽車駕駛重罰7200以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一年。圖／翻攝臉書我是三蘆人
三重昨天有1名78歲老婦開車逆著刺眼陽光，轉彎時沒看見橋下陰影有行人低頭快步走斑馬線，彼此都來不及閃避。行人被撞倒受傷，汽車駕駛重罰7200以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一年。圖／翻攝臉書我是三蘆人
三重昨天有1名78歲老婦開車逆著刺眼陽光，轉彎時沒看見橋下陰影有行人低頭快步走斑馬線，彼此都來不及閃避。行人被撞倒受傷，汽車駕駛重罰7200以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一年。圖／翻攝臉書我是三蘆人
三重昨天有1名78歲老婦開車逆著刺眼陽光，轉彎時沒看見橋下陰影有行人低頭快步走斑馬線，彼此都來不及閃避。行人被撞倒受傷，汽車駕駛重罰7200以上3萬6千元以下罰鍰，吊扣駕駛執照一年。圖／翻攝臉書我是三蘆人

老婦 行人

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