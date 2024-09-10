陽台不通風裝熱水器…租客一氧化碳中毒亡 房東涉過失致死
桃園市一名張姓男房東將自己的房屋出租，明知屋內熱水器加裝在不通風的陽台，熱水器型號也過於老舊沒有強制排氣功能，卻未留意就將房屋租給陳姓婦人，結果婦人兒子洗澡時未注意將陽台鋁窗開啟，導致一氧化碳中毒窒息死亡，檢方訊後依過失致死罪起訴張姓房東。
56歲張姓男子2011年4月1日起，將自己位在平鎮區一處房屋出租給陳姓婦人居住，但張男明知熱水器裝在屋內陽台，而陽台已在鋁窗上加裝壓克力板，影響空氣流通，且陽台安裝的熱水器不具有強制排氣功能，如同在密閉空間內使用瓦斯熱水器，容易產生一氧化碳充斥屋內，張男卻沒有更換具有強制排氣功能，或加裝排氣管等強制將廢氣排出戶外的裝置，也沒有更換適當的熱水器。
結果張男將房屋出租給一名陳姓婦人，2021年1月26日張婦兒子在浴室內洗澡時，母子倆未注意陽台鋁窗僅開啟一縫隙，未保持良好通風，熱水器燃燒不完全，產生一氧化碳瀰漫室內，導致陳姓兒子一氧化碳中毒，最終窒息死亡。
事發後陳婦相當悲痛，檢警調查張男將房子出租營利，就應善盡出租人的注意義務，提供符合消防法令且安全的居住環境，卻疏未注意，仍在房客入住時沿用16年前安裝的半密閉自然排氣式熱水器供房客使用，導致房客一氧化碳中毒死亡。
對此張男辯稱是住戶自行改裝造成熱水器失效，但檢方發現住戶會改裝的原因即是因為陽台空氣流通不佳、熱水器安全性不足，若一開始張男就有改裝電熱水器或加設正確的排氣管，幾乎可以確定不會發生事故，因此核張男所為最終依犯刑法過失致死罪嫌提起公訴。
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