國家兩廳院爆偷拍 她如廁抬頭驚見手機…色狼是19歲現役軍人
19歲翁姓男子是現役軍人，軍階為士兵，日前在國家兩廳院地下停車場女廁偷拍女生上廁所，被害者發現立刻出聲制止，翁男逃逸，轄區警方獲報，根據監視器畫面以及被害者提供的特徵，釐清身分通知到案，翁供稱「一時興起才犯案，但沒有拍成功」，警方查扣犯案手機，依妨害秘密罪函送法辦。
中正一分局仁愛路派出所5日晚上9時許獲報，國家兩廳院女廁發生偷拍事件，趕抵只見被害女子和她女性友人，和國家兩廳院保全，被害女子供稱，上廁所時突然聽到隔壁有怪聲，不經意抬頭一看，發現竟然有一支手機朝下偷拍，大聲喝斥，並奪門而出。
被害者稱，她向當時在外面等待的友人說「我被偷拍了」，並問「有沒有看到可疑的人？」，但朋友沒有察覺，於是轉向國家兩廳院保全求助並報警。
警方調閱監視器畫面，循線找到翁男，9日下午4時許，翁在軍方隊職官陪同下到案製作筆錄，他坦承「當天確實是我」，但強調「我還沒拍到就跑走了，沒有拍成功」。
警方瀏覽他手機相片，未發現偷拍照，但懷疑是被刪除，依法查扣手機，並經同意至他新北市住處搜查，查看電腦電磁資料，也都沒有相關偷拍影片，員警待了約半小時後離開，警詢後依妨害秘密罪函送法辦。
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