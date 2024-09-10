快訊

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄翡麗婚紗火警撲滅 負責人見「剩骨架」面無表情：損失難算了

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市新興區翡麗婚紗公司火警，消防局在1小時撲滅火勢，目前正殘火處理中。翡麗錢姓負責人表示「損失難算了」。

在高雄市新興區中正三路與林森一路口的翡麗婚紗，今天下午2時50分發生火警，消防局出動32車95人，趕赴火場搶救，直到今天下午3時50分許撲滅火勢，翡麗婚紗已經付諸一炬，2至4樓僅剩建築骨架，婚紗燒成灰燼，未造成傷亡。

翡麗錢姓負責人抬頭見整棟建築燒毀，已經面無表情，顯得落寞。他說在這裡成立17年，婚紗至少5000件，對於最近接下的婚紗業務，他也不知如何是好，表示現在他另在三民區九如二路，另正裝潢不同名稱的新門市，對於現在所接的業務，都會由新門市來接服務，至於損失「難算了」。

高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架。記者林保光／攝影
高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架。記者林保光／攝影
高雄翡麗婚紗火警。記者劉學聖／攝影
高雄翡麗婚紗火警。記者劉學聖／攝影
高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架。記者林保光／攝影
高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架。記者林保光／攝影
高雄翡麗婚紗火警。記者劉學聖／攝影
高雄翡麗婚紗火警。記者劉學聖／攝影
高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架。記者林保光／攝影
高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架。記者林保光／攝影
高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架錢姓負責人（中）抬頭看火場，相當落寞。記者林保光／攝影
高雄翡麗婚紗今天下午火警，1小時後撲滅，但整棟樓燒成骨架錢姓負責人（中）抬頭看火場，相當落寞。記者林保光／攝影

婚紗 火災 高雄市

延伸閱讀

高雄婚紗名店6000件禮服燒光「損失估逾2億」 3店貓葬身火海

影／高雄4層樓婚紗店冒大火全棟燒毀 消防隊員全力搶救

高雄知名翡麗婚紗全面燃燒！0人傷亡關鍵是他 路過急喊「快逃」身分曝光

高雄婚紗名店火勢猛烈竄黑煙！ 疑外牆電線走火延燒門市

相關新聞

高雄婚紗名店6000件禮服燒光「損失估逾2億」 3店貓葬身火海

高雄新興區中正、林森路口知名婚紗店「翡麗婚禮」今天下午2時許傳出火警，火勢從4樓往1樓延燒，所幸3名員工逃生及時未受傷，...

高雄知名翡麗婚紗全面燃燒！0人傷亡關鍵是他 路過急喊「快逃」身分曝光

高雄市新興區中正一路與林森一路口的翡麗婚紗公司門市，今天下午發生火警，大火吞噬門市，烈火濃煙竄升，未傳傷亡的原因，是警察...

「顧家2寶爸」出差…國道遭2大車夾殺亡 肇事司機：不知前面有轎車

國道3號北上194.5公里彰化和美路段，今天上午疑因砂石車未注前車狀況追撞轎車，轎車再追撞前方聯結車，被夾擊的轎車車身變...

國道三號8小時內3起大車事故4死 國道警：肇禍原因全一樣

國道三號自昨天深夜不到8小時之內，連續發生3起大型車重大車禍，造成4死1傷，警方調查發現原因都是駕駛人恍神分心、操作不當...

影／可怕！南投汽機車狹彎對撞 女大生噴飛倒地

南投埔里有大學生騎車行經桃米巷，與汽車對撞，機車乘客噴飛落地，骨盆腔破裂，傷勢嚴重；地方反映該路段路狹，且有視線死角，盼...

高雄翡麗婚紗火警撲滅 負責人見「剩骨架」面無表情：損失難算了

高雄市新興區翡麗婚紗公司火警，消防局在1小時撲滅火勢，目前正殘火處理中。翡麗錢姓負責人表示「損失難算了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。