高雄翡麗婚紗火警撲滅 負責人見「剩骨架」面無表情：損失難算了

高雄市新興區翡麗婚紗公司火警，消防局在1小時撲滅火勢，目前正殘火處理中。翡麗錢姓負責人表示「損失難算了」。

在高雄市新興區中正三路與林森一路口的翡麗婚紗，今天下午2時50分發生火警，消防局出動32車95人，趕赴火場搶救，直到今天下午3時50分許撲滅火勢，翡麗婚紗已經付諸一炬，2至4樓僅剩建築骨架，婚紗燒成灰燼，未造成傷亡。