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高雄翡麗婚紗火警撲滅 負責人見「剩骨架」面無表情：損失難算了
高雄市新興區翡麗婚紗公司火警，消防局在1小時撲滅火勢，目前正殘火處理中。翡麗錢姓負責人表示「損失難算了」。
在高雄市新興區中正三路與林森一路口的翡麗婚紗，今天下午2時50分發生火警，消防局出動32車95人，趕赴火場搶救，直到今天下午3時50分許撲滅火勢，翡麗婚紗已經付諸一炬，2至4樓僅剩建築骨架，婚紗燒成灰燼，未造成傷亡。
翡麗錢姓負責人抬頭見整棟建築燒毀，已經面無表情，顯得落寞。他說在這裡成立17年，婚紗至少5000件，對於最近接下的婚紗業務，他也不知如何是好，表示現在他另在三民區九如二路，另正裝潢不同名稱的新門市，對於現在所接的業務，都會由新門市來接服務，至於損失「難算了」。
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