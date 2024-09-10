國道三號8小時內3起大車事故4死 國道警：肇禍原因全一樣

國道三號自昨天深夜不到8小時之內，連續發生3起大型車重大車禍，造成4死1傷，警方調查發現原因都是駕駛人恍神分心、操作不當釀禍，即日起將加強錄影蒐證、逕行舉發，提醒用路人遵守交通規則。

第1起事故是昨天深夜11時許，1輛大貨車在南向大溪交流道出口匝道，撞擊內側護欄之後翻覆，司機當場死亡。接著南向通霄路段今天上午7時許，又有1輛砂石車因司機恍神開到路肩去，撞上準備實施道路救援的拖吊車，造成對方拖吊車和大貨車司機皆喪命。

40分鐘之後，北向和美路段又有1輛大貨車追撞前方車陣末端的小客車，再往前推撞擠壓聯結車的後車尾，造成小客車被2輛大型車夾擊擠壓嚴重損毀，駕駛當場死亡，肇事大貨車司機受傷。

國道公路警察局交通科股長陳秀玫指出，這3起車禍肇因都是司機開車恍神分心、操作不當。警方分析歷年大型車在高速公路常見違規情形，包括與前方跟車太近沒有保持安全距離、長途行駛時喝水或撿拾車內掉落物或看手機，造成分心未注意前方路況變化，等到想閃避已經來不及，往往釀成嚴重追撞事故。

國道警方即日起將加強利用高架橋制高點、巡邏車行進間錄影採證，逕行舉發未保持安全距離、任意變換車道、使用手機或其他電子產品等違規樣態。提醒用路人開車應專心，隨時注意車前狀態、留意大型車視覺死角，保持安全距離與適當間隔。另將請運輸業公會及運輸業者，加強提醒、要求所屬駕駛務必遵守交通法規。