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高雄婚紗名店6000件禮服燒光「損失估逾2億」 3店貓葬身火海
高雄新興區中正、林森路口知名婚紗店「翡麗婚禮」今天下午2時許傳出火警，火勢從4樓往1樓延燒，所幸3名員工逃生及時未受傷，但店內3店貓受困，葬身火海，業者估內部有5、6000件禮服，加上店面等成本，損失估逾2億，至於多少新人受影響，業者無奈說「很難算」。
高雄市消防局在今天下午2時52分據報發生火警，出動14支消防分隊人車趕赴火場，消防人車趕到時，翡麗婚紗門市4樓建築，包括外牆和內部已經被大火吞噬，外牆玻璃不斷被燒碎掉落，烈火濃煙驚人。
火勢直到下午3時43分許才宣告控制，目前正進行殘火處理，疑似電線走火釀災，詳細起火原因需由火場鑑識小組調查才能釐清。
當時店內共有3名員工，新興分局中正三路派出所副所長謝雨祐因碰巧經過，看到樓頂冒煙緊急到店請員工撤離，門市1男2女員工跑出，但有3隻店貓受困，因未見逃生，恐葬身火海。
「翡麗婚禮」開業約17年，今錢姓業者也到現場，他說店內今天公休，今天店裡公休，會計發現4樓攝影棚突然起火，2、3樓的禮服估有5、6千件燒光，損失金額估逾2億元，至於有多少新人受影響，錢男語帶無奈，「很難算」。
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