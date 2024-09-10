快訊

把對方放在重要位置…獲知江蕙低調抗癌 費玉清心疼發聲

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／全程被拍下！台中警車斑馬線險撞行人 分局今告發

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第二警分局立人所徐姓警員昨天開警車要處理民眾檢舉案件，未料行經漢口路、陝西路時，疑未注意到斑馬線上有行人，差點撞上，全程被其他用路人以行車紀錄器拍下，在網路社群中流傳。第二警分局表示，檢視相關影片後，已向警員查證，的確有未禮讓行人的違規行為，已依規定告發，另祭出申誡以上處分。

第二警分局表示，案發時間是昨天上午10時許，立人所徐姓警員開警車行經北區漢口路、陝西路口要左轉，因未注意到斑馬線上的行人，差點撞上，今天已掣單告發，可罰1200元至6000元罰鍰，另也會對徐員祭出申誡以上處分，未來將加強警員的交通安全教育。

第二分局呼籲，駕駛人應共同遵守交通規則，未禮讓行人不僅違法，還威脅行人生命安全。駕駛人應時刻保持警覺，行經路口減速並主動禮讓行人。每一次的禮讓，都是對生命的尊重，也是維護道路安全的基本責任。

台中市第二警分局立人所徐姓警員昨天開車行經北區時，未禮讓斑馬線行人，差點撞上，全程被其他用路人的行車紀錄器拍下。圖／讀者提供
台中市第二警分局立人所徐姓警員昨天開車行經北區時，未禮讓斑馬線行人，差點撞上，全程被其他用路人的行車紀錄器拍下。圖／讀者提供

台中市 行人 警車 路口不停讓行人

延伸閱讀

北市人行道驚見「波浪狀」「黃藍格」！是什麼用途呢？

台灣人第一次去日本都有1現象！過來人爆共鳴：真的愣住不動

影／驚險畫面曝…宜蘭休旅車轉彎「切西瓜」撞傷斑馬線行人 下場慘

苗栗新增5處科技執法取締項目曝 議員：與人本交通相關

相關新聞

高雄婚紗名店6000件禮服燒光「損失估逾2億」 3店貓葬身火海

高雄新興區中正、林森路口知名婚紗店「翡麗婚禮」今天下午2時許傳出火警，火勢從4樓往1樓延燒，所幸3名員工逃生及時未受傷，...

高雄知名翡麗婚紗全面燃燒！0人傷亡關鍵是他 路過急喊「快逃」身分曝光

高雄市新興區中正一路與林森一路口的翡麗婚紗公司門市，今天下午發生火警，大火吞噬門市，烈火濃煙竄升，未傳傷亡的原因，是警察...

「顧家2寶爸」出差…國道遭2大車夾殺亡 肇事司機：不知前面有轎車

國道3號北上194.5公里彰化和美路段，今天上午疑因砂石車未注前車狀況追撞轎車，轎車再追撞前方聯結車，被夾擊的轎車車身變...

國道三號8小時內3起大車事故4死 國道警：肇禍原因全一樣

國道三號自昨天深夜不到8小時之內，連續發生3起大型車重大車禍，造成4死1傷，警方調查發現原因都是駕駛人恍神分心、操作不當...

影／可怕！南投汽機車狹彎對撞 女大生噴飛倒地

南投埔里有大學生騎車行經桃米巷，與汽車對撞，機車乘客噴飛落地，骨盆腔破裂，傷勢嚴重；地方反映該路段路狹，且有視線死角，盼...

高雄翡麗婚紗火警撲滅 負責人見「剩骨架」面無表情：損失難算了

高雄市新興區翡麗婚紗公司火警，消防局在1小時撲滅火勢，目前正殘火處理中。翡麗錢姓負責人表示「損失難算了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。