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影／全程被拍下！台中警車斑馬線險撞行人 分局今告發
台中市第二警分局立人所徐姓警員昨天開警車要處理民眾檢舉案件，未料行經漢口路、陝西路時，疑未注意到斑馬線上有行人，差點撞上，全程被其他用路人以行車紀錄器拍下，在網路社群中流傳。第二警分局表示，檢視相關影片後，已向警員查證，的確有未禮讓行人的違規行為，已依規定告發，另祭出申誡以上處分。
第二警分局表示，案發時間是昨天上午10時許，立人所徐姓警員開警車行經北區漢口路、陝西路口要左轉，因未注意到斑馬線上的行人，差點撞上，今天已掣單告發，可罰1200元至6000元罰鍰，另也會對徐員祭出申誡以上處分，未來將加強警員的交通安全教育。
第二分局呼籲，駕駛人應共同遵守交通規則，未禮讓行人不僅違法，還威脅行人生命安全。駕駛人應時刻保持警覺，行經路口減速並主動禮讓行人。每一次的禮讓，都是對生命的尊重，也是維護道路安全的基本責任。
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