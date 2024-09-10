快訊

把對方放在重要位置…獲知江蕙低調抗癌 費玉清心疼發聲

陷京華城、政治獻金數案…檢方首提訊逾3小時 柯文哲上囚車還押北所

獨／等不到雙城論壇...上海台辦新主任金梅今到任 過去經歷曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男子台74撞緩撞車 車頭被掀掉近乎全毀…命大輕傷

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市張姓男子今早開車行經台74線往南屯方向時，在北上1.6公里處，疑未注意車前狀況，撞上在前方作業的緩撞車，張車的車頭凹陷毀損變形，近乎全毀，但幸好張僅受輕傷，自行就醫，而駕駛緩撞車的蕭男則未受傷，雙方都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

經查，張男（25歲）在今天上午11時許，駕駛轎車沿台74線中線車道，往南屯方向行駛，蕭男（68歲）駕駛緩撞車，暫停在台74線中線車道，執行掉落物撿拾清除作業，張男行經台74線北上1.6公里處時，疑因未注意前方作業車輛，追撞緩撞車附掛緩撞設施，車頭凹陷毀損變形，但張輕傷、蕭無受傷，全案由交大事故組分析肇因。

烏日警分局呼籲，駕駛車輛應保持安全車距，並注意車前狀態，隨時採取必要的安全措施，同時切勿超速行駛，以確保行車安全。

台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝
台中市張姓男子在今早開車行經台74線北上1.6公里時，撞上緩撞車，車頭近乎全毀，幸命大僅輕傷。記者陳宏睿／翻攝

台中市 車道

延伸閱讀

提升大台中服務 新安東京海上產險南屯服務中心開幕

澳洲將立法 限制16歲以下兒少使用社群媒體

前香港律政司長：給「反送中」被捕青年改過機會

台中南屯這段路10年沒「燙平」惹民怨！ 立委何欣純爭取改善

相關新聞

高雄婚紗名店6000件禮服燒光「損失估逾2億」 3店貓葬身火海

高雄新興區中正、林森路口知名婚紗店「翡麗婚禮」今天下午2時許傳出火警，火勢從4樓往1樓延燒，所幸3名員工逃生及時未受傷，...

高雄知名翡麗婚紗全面燃燒！0人傷亡關鍵是他 路過急喊「快逃」身分曝光

高雄市新興區中正一路與林森一路口的翡麗婚紗公司門市，今天下午發生火警，大火吞噬門市，烈火濃煙竄升，未傳傷亡的原因，是警察...

「顧家2寶爸」出差…國道遭2大車夾殺亡 肇事司機：不知前面有轎車

國道3號北上194.5公里彰化和美路段，今天上午疑因砂石車未注前車狀況追撞轎車，轎車再追撞前方聯結車，被夾擊的轎車車身變...

國道三號8小時內3起大車事故4死 國道警：肇禍原因全一樣

國道三號自昨天深夜不到8小時之內，連續發生3起大型車重大車禍，造成4死1傷，警方調查發現原因都是駕駛人恍神分心、操作不當...

影／可怕！南投汽機車狹彎對撞 女大生噴飛倒地

南投埔里有大學生騎車行經桃米巷，與汽車對撞，機車乘客噴飛落地，骨盆腔破裂，傷勢嚴重；地方反映該路段路狹，且有視線死角，盼...

高雄翡麗婚紗火警撲滅 負責人見「剩骨架」面無表情：損失難算了

高雄市新興區翡麗婚紗公司火警，消防局在1小時撲滅火勢，目前正殘火處理中。翡麗錢姓負責人表示「損失難算了」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。