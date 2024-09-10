聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／男子台74撞緩撞車 車頭被掀掉近乎全毀…命大輕傷
台中市張姓男子今早開車行經台74線往南屯方向時，在北上1.6公里處，疑未注意車前狀況，撞上在前方作業的緩撞車，張車的車頭凹陷毀損變形，近乎全毀，但幸好張僅受輕傷，自行就醫，而駕駛緩撞車的蕭男則未受傷，雙方都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
經查，張男（25歲）在今天上午11時許，駕駛轎車沿台74線中線車道，往南屯方向行駛，蕭男（68歲）駕駛緩撞車，暫停在台74線中線車道，執行掉落物撿拾清除作業，張男行經台74線北上1.6公里處時，疑因未注意前方作業車輛，追撞緩撞車附掛緩撞設施，車頭凹陷毀損變形，但張輕傷、蕭無受傷，全案由交大事故組分析肇因。
烏日警分局呼籲，駕駛車輛應保持安全車距，並注意車前狀態，隨時採取必要的安全措施，同時切勿超速行駛，以確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言