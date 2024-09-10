影／男子台74撞緩撞車 車頭被掀掉近乎全毀…命大輕傷

台中市張姓男子今早開車行經台74線往南屯方向時，在北上1.6公里處，疑未注意車前狀況，撞上在前方作業的緩撞車，張車的車頭凹陷毀損變形，近乎全毀，但幸好張僅受輕傷，自行就醫，而駕駛緩撞車的蕭男則未受傷，雙方都無酒精濃度，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

經查，張男（25歲）在今天上午11時許，駕駛轎車沿台74線中線車道，往南屯方向行駛，蕭男（68歲）駕駛緩撞車，暫停在台74線中線車道，執行掉落物撿拾清除作業，張男行經台74線北上1.6公里處時，疑因未注意前方作業車輛，追撞緩撞車附掛緩撞設施，車頭凹陷毀損變形，但張輕傷、蕭無受傷，全案由交大事故組分析肇因。