高雄知名翡麗婚紗全面燃燒！0人傷亡關鍵是他 路過急喊「快逃」身分曝光

高雄市新興區中正一路與林森一路口的翡麗婚紗公司門市，今天下午發生火警，大火吞噬門市，烈火濃煙竄升，未傳傷亡的原因，是警察路過喊人。

今天下午2時50分許，翡麗婚紗門市樓頂冒煙，當時高雄市警新興分局中正三路派出所副所長謝雨祐要到附近買東西，正好騎車經過婚紗門市，突然發覺翡麗婚紗樓頂冒煙，趕緊停車去婚紗店喊人，叫店內的員工逃生，趕緊向119求救。翡麗婚紗門市1男2女員工跑出，還不知道樓上起火。

謝雨祐說，他看樓頂外牆冒黑煙，直覺情況不對，叫婚紗店3名員工趕緊逃出門，沒想到，不久外牆燒起，火勢延燒快速，大火濃煙竄出。

高雄市消防局在今天下午2時52分據報發生火警，出動14支消防分隊人車趕赴火場，消防人車趕到時，翡麗婚紗門市4樓建築，包括外牆和內部已經被大火吞噬，外牆玻璃不斷被燒碎掉落，烈火濃煙驚人。警方也逐漸擴大交通管制範圍。

新興分局表示，中正路段向東至中山一路改道，向西至忠孝一路改道；林森一路向北至復橫一路改道，向南至六合一路改道。

消防局在下午3時40分許，表示已經控制火勢，起火原因仍待火場勘查。

高雄市費翡麗婚紗門市今天下午發生火警，烈火濃煙竄升，消防隊搶滅火勢。記者林保光／翻攝 高雄市費翡麗婚紗門市今天下午發生火警，烈火濃煙竄升。圖／讀者提供 高雄市費翡麗婚紗門市今天下午發生火警，烈火濃煙竄升，消防隊搶滅火勢。記者林保光／翻攝