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「顧家2寶爸」出差…國道遭2大車夾殺亡 肇事司機：不知前面有轎車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

國道3號北上194.5公里彰化和美路段，今天上午疑因砂石車未注前車狀況追撞轎車，轎車再追撞前方聯結車，被夾擊的轎車車身變形，消防人員用破壞器材，救出受困轎車內的42歲林姓男子，送醫仍告不治，砂石車林姓駕駛也受輕傷送醫，他說，「當時記憶一片空白，好像有閃過一輛車，不知道怎麼就撞上去。」

後方的砂石車駕駛肢體頭部擦傷送醫，他心有餘悸的說，當時從嘉義新港卸完貨，回程時沿國1上國3，好像有閃過一輛車，不明原因就撞上去。

警方調查，今天上午7時57分許發生在國道3號北上194.5公里彰化和美路段的車禍，肇事的砂石車行駛外側車道，疑未注意車前狀況，追撞前方由林姓男子駕駛的轎車，被撞轎車再撞上前方聯結車，轎車被兩大車夾擊，車身嚴重變形，林受困車內。

救災人員先請吊車協助將聯結車移開，再使用破壞器材協助轎車駕駛脫困，費用約1小時，在9時8分才順利救出，但當場已無呼吸心跳，送往彰基醫院急救，經搶救到10時32分仍宣告死亡。

後方的砂石車駕駛肢體頭部擦傷，送往秀傳醫院就醫，他說，當時發生的情況，是一片空白，他是從嘉義新港卸完貨，回程時沿國1上彰化系統交流道上國3，當時，是行駛外側車道，開了一段，好像閃過一輛車，但不知道為什麼前面會有一輛車，就撞上去了。

在這件車禍死亡的林姓駕駛，是一家太陽能板公司管理，這2天都到彰濱工業區出差，早上開公司車要去洽公，正準備下交流道，沒想到遇到死劫。在聽到聽到噩耗後，他岳父岳母一家人都趕來，一看到他遺體都難過得哭出來。

他的岳父說，女婿很顧家，妻子住台中，有兩個女兒，一個大班、一個2歲多，他要南北跑，很辛苦，沒想到卻發生車禍；岳母也難過說，女婿人很好，很顧家。

警方表示，用路人駕車時，因精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照，呼籲駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生轎車被兩大車夾擊車禍，轎車車身扭曲變形，受困林姓駕駛被救出，送醫急救仍告不治。圖／警方提供
國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生轎車被兩大車夾擊車禍，轎車車身扭曲變形，受困林姓駕駛被救出，送醫急救仍告不治。圖／警方提供
國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生轎車被兩大車夾擊車禍，轎車車身扭曲變形，受困林姓駕駛被救出，送醫急救仍告不治。圖／消防局提供
國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生轎車被兩大車夾擊車禍，轎車車身扭曲變形，受困林姓駕駛被救出，送醫急救仍告不治。圖／消防局提供

國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生轎車被兩大車夾擊車禍，轎車車身扭曲變形，受困林姓駕駛被救出，送醫急救仍告不治。圖／消防局提供
國道3號北上194.4公里彰化和美路段，今天上午7時57分許，發生轎車被兩大車夾擊車禍，轎車車身扭曲變形，受困林姓駕駛被救出，送醫急救仍告不治。圖／消防局提供

國道 彰化 車禍

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