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影／基隆三叉路口機車車禍畫面曝 老翁未禮讓…擊落直行車
基隆市崇法街、東信路和東明路三叉路口，今早發生兩輛機車碰撞事故，兩名騎士都受傷送醫。道路監視器畫面顯示，黃男沿東信路綠燈直行，藍姓老翁從東明路左轉崇法街也是綠燈，但未禮讓直行車，車頭撞上黃男機車右側，兩人都凌空飛起後倒地受傷。車禍原因由警方調查中。
年約60歲黃男和70多歲藍姓老翁，今天上午近9點在基隆地方法院外的三叉路口發生車禍，黃男腳部骨折，半坐在路面疼痛難耐。藍姓老翁倒在車道，頭部有外傷流血，昏迷數分鐘後才甦醒。
黃男說，他沿東信路綠燈直行通過三叉路口時，藍姓老翁騎機車左轉，兩車相撞。他提供行車記錄器影像給警方，證明綠燈直行所言不假。藍姓老翁送醫前表示，突然撞車倒地，想不起車禍前的路口燈號。
基市警二分局獲報後派員前往現場指揮交通，市警局交通警察隊員也到場採證。消防局也派出2輛救護車，分別將黃、藍送醫。
事故現場三叉路口道路監視器畫面顯示，車禍發生時，黃男從深澳坑沿東信路往市區方向是綠燈，但藍姓老翁由東明路近乎直行接東信路往深澳坑，或是從東明路左轉崇法街也是綠燈，路口另有交通標誌，提醒東明路左轉崇法街車輛，禮讓東信路直行車先行。
在監視器畫面中，黃男騎機車綠燈直行沿東信路經過崇法街口時，藍姓老翁騎機車從東明路左轉崇法街。兩車在路口碰撞，藍的車頭撞上黃的機車右側後，藍車倒地，老翁往前拋飛倒地不起。黃男連人帶車往前衝，黃男也騰空飛起，落地後腳部骨折。
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