22歲越南女慘遭嫖客持刀搶包…不捨18萬緊抓呼救 警趕抵仍拉扯中

台北市中山區錦州街日前發生強盜案，22歲越南籍V女持觀光簽證來台，卻留在台灣從事性交易，慘遭游姓男客拿美工包威嚇、搶走包包，V女為守住18萬元積蓄，一路拉扯跑下樓梯的游男，幸好路人見狀立即報案，警方隨即到場逮捕準強盜現行犯，依法送辦。

警方調查，40歲游姓男子在2013年間，曾因偷東西拿出凶器遭依加重強盜罪判刑7年4月，執行完畢，日前游男涉在網路論壇上尋找外籍女性性交易資訊，9月8日晚上抵達中山區錦州街個人工作室，原本與越南V女講妥全套性交易2500元，卻涉嫌在半套性行為後，拿出隨身預藏的美工刀，威嚇V女交出包包，企圖搶走包包內18萬元。

V女心生畏懼又不甘心積蓄遭搶走，一路拉扯游男，游男跑下樓梯她也快步跟著下樓，兩人在中山區中山北路與錦西街口互相拉扯，晚上9點47分許路人見狀報案。

中二派出所員警在附近巡邏，獲報後立即趕赴現場，見到兩人仍在拉扯，依強盜案準現行犯逮捕游男，並查扣查游男丟棄在路邊垃圾桶內美工刀。