獨／樂極生悲…台中男找女友玩情趣泡泡浴 疑太濕滑全裸墜10樓亡
台中市陳姓男子今天被人發現，全裸倒臥在北屯區九龍街一棟大樓一樓，經送醫急救後，已在今早11時許宣告不治，陳男女友在案發後，陪同男友就醫，鑑識人員到場調查，陳男女友所住的10樓客廳、陽台濕滑、有泡沫，陳男女友尷尬的說，當時與男友在玩情趣遊戲，沒想到男友會意外失足墜落，全案今將由檢察官相驗，釐清死因。
經查，陳男（25歲）與陳男女友（25歲）在今年4月間才認識，案發的大樓是陳男女友所租賃的租屋處，今早9時許，二人疑在住處以裝有肥皂水的寶特瓶，全裸在客廳、陽台玩情趣遊戲，當時陳男攀爬陽台，向女友告知「想看一下風景」，未料卻因身體濕滑，不慎墜落地面。
台中市消防局的救護車到場時，陳男全身赤裸倒臥在一樓地面，無生命跡象，陳男女友也是全身濕透，衣著不整，跑到一樓關心狀況，也陪同陳男就醫，未料急救後仍無法救回。
全案將由警方詢問後，報請檢察官相驗，釐清案發經過與陳男死因。
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