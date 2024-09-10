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獨／大學生小心！開學前後上網買賣二手書 全台都有人被騙

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

最近許多大學陸續開學，網路已有大學生和家長提醒大家注意，有人上網買賣二手書險被騙，台中警方表示，去年曾受理類似詐騙手法案件，提醒大家小心。

社群平台「Dcard」最近出現大量二手書的販售及購買相關訊息，中部某大學楊姓學生說，她在Dcard以「販售二手教科書」為題發文，隨後有買家請她加Line，並表示二手書「全收」，卻因有事無法面交，建議楊姓學生利用超商「賣貨便」，這樣下單較為方便。

買家再以「無法順利訂購」為由提供平台客服QR Code，要求楊姓姓學生掃描加入，讓她覺得有異，便提高警覺詢問師長並查詢網路資料。她驚訝發現全台各大學都有二手書被詐騙事件，手法大同小異，她上網提醒大家注意此詐騙手法，避免掉入陷阱。

記者查詢全台各大學Dcard，發現二手教科書販售詐騙事件層出不窮，近期就有學生發布「重要，注意二手書詐騙」、「賣二手書，反被詐騙」等文章；網友們表示，「叫你加Line就是詐騙，不用猶豫與浪費時間」、「每個人課表都不同，對方說要全收一定有問題」、「說出下單有問題或需要點連結大都是詐騙」、「不願意面交也有問題」、「最安全的就是約校園面交，一手交錢一手交貨」、「不管如何千萬不要轉帳」。

台中周姓婦人去年底整理家中用不到的兒童繪本，第一次上網拍賣，沒想到遭詐騙誆稱「無法下單」，要求掃描QR Code找客服，還被要求「簽署金融服務」、開通網路銀行匯款40萬元到指定帳戶「認證」等，還好郵局行員及時發現，與警方聯手，才順利保住周婦的辛苦錢。

周婦說，她整理住家，把孩子兒時繪本上臉書拍賣，才一上架，就有一名媽咪買家私訊她「已下單購買」，沒多久卻稱無法下單，並傳圖片顯示是她沒簽署「7-11賣貨便三大保證」條例，導致系統已將此訂單禁售凍結，對方還保證要買書，催促她掃描QR Code聯繫客服認證才能下標。

周婦依指示點擊QR CORD連結後，接到銀行客服來電，要求她透過網路銀行操作驗證並詢問帳戶餘額多少，待審核完畢將回沖款項。她未開通網路銀行，於是就近到郵局申辦。

警方立刻請周婦掛斷電話，向她說明此為詐騙手法，並提出其他案例及7-11官網宣導「不會以開通認證或簽署金流協議要求匯款，勿加入不明LINE客服或點擊不明網址填寫資料」，周婦才恍然大悟自己險遭詐騙。

最近許多大學陸續開學，有學生上網提醒大家，網路買賣二手書要注意。圖／取自網路
最近許多大學陸續開學，有學生上網提醒大家，網路買賣二手書要注意。圖／取自網路
最近許多大學陸續開學，有學生上網提醒大家，網路買賣二手書要注意。圖／取自網路
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客服 網路 詐騙

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