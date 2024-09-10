豐原BMW追撞大貨車 駕駛和女兒受傷送醫
台中市豐原區今天發生追撞車禍，一輛BMW轎車追撞大貨車，二車都嚴重毀損，轎車駕駛和女兒受傷送醫，警方初判，轎車駕駛疑恍神追撞前車，肇事原因由警方調查中。
豐原警分局今天早上5時55分獲報，豐原區豐勢路二段發生交通事故案，經警方初步查處，45歲林姓男子駕駛BMW轎車，沿豐勢路2段往豐原方向行駛，因恍神進而追撞42歲包男駕駛的營業大貨車。
林男和後座乘客25歲女兒都受傷送醫，警方依規定施以酒精濃度測試，二名駕駛無飲酒情形，肇因初判為駕駛未注意車前狀況分心駕駛所致，詳細肇因交由交通警察大隊分析研判。
警方呼籲，民眾開車上路應養足精神勿疲勞駕駛，並且隨時注意車前狀況，以免造成自己和用路人的危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言