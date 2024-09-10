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豐原BMW追撞大貨車 駕駛和女兒受傷送醫

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區今天發生追撞車禍，一輛BMW轎車追撞大貨車，二車都嚴重毀損，轎車駕駛和女兒受傷送醫，警方初判，轎車駕駛疑恍神追撞前車，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局今天早上5時55分獲報，豐原區豐勢路二段發生交通事故案，經警方初步查處，45歲林姓男子駕駛BMW轎車，沿豐勢路2段往豐原方向行駛，因恍神進而追撞42歲包男駕駛的營業大貨車。

林男和後座乘客25歲女兒都受傷送醫，警方依規定施以酒精濃度測試，二名駕駛無飲酒情形，肇因初判為駕駛未注意車前狀況分心駕駛所致，詳細肇因交由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，民眾開車上路應養足精神勿疲勞駕駛，並且隨時注意車前狀況，以免造成自己和用路人的危險。

台中市豐原區今天發生追撞車禍，轎車駕駛和乘客都受傷送醫。記者游振昇／翻攝
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台中市豐原區今天發生追撞車禍，轎車駕駛和乘客都受傷送醫。記者游振昇／翻攝
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台中市豐原區今天發生追撞車禍，轎車駕駛和乘客都受傷送醫。記者游振昇／翻攝
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交通事故 恍神 豐原

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