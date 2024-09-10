竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道
新竹科學園區工程師張姓男子前天被發現陳屍台北市信義區ATT 4 Fun大樓廁所，警方查出他參加附近酒吧促銷活動，8分鐘內喝完含3百毫升伏特加的1公升調酒，不排除飲酒過量猝死。檢方今解剖遺體，無法確認死因，抽血及採集組織樣本送驗釐清。
檢方前天相驗、今解剖遺體，未發現外傷及嘔吐物堵塞呼吸道，無法確認死因，將遺體發還家屬，死因待解剖鑑定報告結果。
據調查，ATT大樓保全前天上午7點多巡視各樓層，在地下2樓廁所發現25歲張姓男子坐馬桶上，拍打呼叫沒回應，撥打119，消防隊到場檢查張呈現屍僵明顯死亡。警方調閱監視器發現，張前天凌晨零時許獨自走進廁所。
警方查出，張7日晚間赴酒吧繳交5百元費用參加促銷活動，8分鐘內喝完1公升「斷魂百香果」調酒，含3百毫升伏特加、4百毫升百香果汁及冰塊，取回5五百元，不排除短時間大量飲酒致急性酒精中毒死亡。
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