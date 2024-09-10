三重民宅天花板無預警掉落 老婦家中遭砸傷

三重區永安北路一處海沙屋民宅，早被判定為海砂屋，須拆除重建，目前雖進入都更程序，但整合困難，有住戶在臉書分享，昨天下午發生天花板崩落，砸傷家中老母親，上網求助。新北市議員彭佳芸今邀集工務局以及台灣省結構技師公會至現場勘查，除提供市民明確的協助資訊外，也要求市府強化各機關的橫向聯繫以及海砂屋都市更新的效率。

彭佳芸表示，永安北路該處民宅在民國77年取得使用執照，該區域135戶早在2022年就已經判定為高氯離子鋼筋混凝土建物必須拆除重建的標準，上個月中城鄉局才開完第2次專案小組會議，還沒等到審議完畢執行拆除就發生崩落的意外，這樣的海砂屋在三重蘆洲地區彼彼皆是，類似意外更是層出不窮，也讓仍住在老屋的市民百般無奈。

彭佳芸表示，依據新北高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例，明訂所有權人必須在期限內停止使用及拆除，也賦予市府「得」命令所有權人停止使用的權力，但是往往因為整合、審議程序甚至市府提供的安置措施及租金補貼不足，市府只能明知危險仍任由市民繼續使用，導致意外不斷發生。這樣的法令空窗期必須趕緊補足，尤其在安置及租金補貼上更應該符合市民需求，否則類似意外事件發生只會更加頻繁。

彭佳芸表示，該意外發生後消防局雖然於第一時間就到現場處理傷患，但是工務局、城鄉局卻沒有持續關心及協助後續事宜，顯見市府對於該類案件橫向聯繫不佳，市府是一體的，未來如有此類案件，消防局第一時間救護之後，應副知工務及城鄉局進行後續協助，而不是讓無助的市民只能在社群媒體求助。

新北市工務局表示，該建物為地上5層RC構造，共135戶，2022年1核備為高氯離子鋼筋混凝土建築物須拆除重建，且該建物已達自治條例得停止使用標準。