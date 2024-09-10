台中警鐵腕「淨牌」單月查1384件…70件偽造車牌送辦

台中市警局查緝假車牌案件，上月執行「淨牌」專案，一個月已查獲1384件使用吊銷車牌、偽造車牌等案件，其中偽造車牌有70件，依偽造文書罪送辦，其餘違規案件，依法告發，另外也配合刑事局溯源，破獲上游製造、販售假車牌源頭2件，台中市交大表示，未來將持續清查，淨化使用偽牌歪風。

台中市交大8月執行淨牌專案，針對偽造車牌進行鐵腕大稽查，並動員警力取締「使用吊銷、註銷之牌照」、「牌照借他車使用或使用他車牌照」、「牌照吊扣期間行駛」及其他各種牌照違規，遏止違規使用牌照情形。

經統計，取締告發的案件有1384件，包括「使用偽造、變造牌照」41件、「使用吊銷、註銷牌照」753件、「牌照借提他車使用或使用他車牌照」99件、「牌照吊扣期間行駛」34件及其他各種牌照違規457件，另有70件涉及刑法偽造文書罪，2件配合刑事單位溯源，查獲上游製造、販售偽牌案。

台中市交大隊長鄭鴻文表示，偽、變造車牌經查獲，除了依道交條例可處3600元至1萬800元罰鍰、當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照外，另涉犯刑法偽造特種文書罪，移送法辦，此外更會遭國稅局追繳牌照稅，呼籲民眾勿存僥倖心態，以身試法，得不償失。