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台中警鐵腕「淨牌」單月查1384件…70件偽造車牌送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局查緝假車牌案件，上月執行「淨牌」專案，一個月已查獲1384件使用吊銷車牌、偽造車牌等案件，其中偽造車牌有70件，依偽造文書罪送辦，其餘違規案件，依法告發，另外也配合刑事局溯源，破獲上游製造、販售假車牌源頭2件，台中市交大表示，未來將持續清查，淨化使用偽牌歪風。

台中市交大8月執行淨牌專案，針對偽造車牌進行鐵腕大稽查，並動員警力取締「使用吊銷、註銷之牌照」、「牌照借他車使用或使用他車牌照」、「牌照吊扣期間行駛」及其他各種牌照違規，遏止違規使用牌照情形。

經統計，取締告發的案件有1384件，包括「使用偽造、變造牌照」41件、「使用吊銷、註銷牌照」753件、「牌照借提他車使用或使用他車牌照」99件、「牌照吊扣期間行駛」34件及其他各種牌照違規457件，另有70件涉及刑法偽造文書罪，2件配合刑事單位溯源，查獲上游製造、販售偽牌案。

台中市交大隊長鄭鴻文表示，偽、變造車牌經查獲，除了依道交條例可處3600元至1萬800元罰鍰、當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照外，另涉犯刑法偽造特種文書罪，移送法辦，此外更會遭國稅局追繳牌照稅，呼籲民眾勿存僥倖心態，以身試法，得不償失。

另外若民眾報案車牌遭他人偽造使用，可至警察局網站查詢後續處置指引，員警也將秉持同理心，主動了解案情，協助民眾申請交通違規申訴，依規定受理偽造車牌案件，通報分局偵查隊及市刑大積極偵辦，以保障民眾權益，避免形成治安及交安漏洞。

台中市警局在上月針對假車牌展開淨牌專案，一共查緝1384件該類違法案件。記者陳宏睿／翻攝
台中市警局在上月針對假車牌展開淨牌專案，一共查緝1384件該類違法案件。記者陳宏睿／翻攝

假車牌 偽造文書 台中市 警察

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