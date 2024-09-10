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中市淨牌專案取締違規車牌逾千件 其中70件涉偽牌

中央社／ 台中10日電

台中市警察局8月起執行「淨牌專案」，針對偽造車牌展開稽查及取締行動；警方今天公布，累計取締1384件，其中70件涉及偽造車牌依法送辦，並破獲上游製造、販售偽牌源頭2件。

台中市警察局表示，8月執行「淨牌專案」期間，各分局員警全力以赴打擊偽造車牌，除運用警政署新配發的AI辨識車牌鷹眼利器，也藉由員警巡邏途中觀察異常車牌，攔查取締或循線偵查使用偽造車牌案件。

警方指出，在查緝過程中，甚至還破獲其他刑案，例如豐原分局同步查獲逃逸外勞、霧峰分局同步查獲失竊車牌、第二分局同步查獲毒品等，所以打擊偽造車牌不只提高見警率，也藉由攔查作為遏止違法，不僅遏阻牌照違規，也同時淨化治安。

經過專案期間努力，警方統計顯示，累計取締共1384件，其中70件涉及偽造車牌依法送辦，配合刑事單位合力溯源，也破獲上游製造、販售偽牌源頭2件，未來將持續追查，淨化使用偽牌歪風。

台中市警察局交通警察大隊長鄭鴻文表示，偽（變）造車牌經查獲，除依據道路交通管理處罰條例規定處以新台幣3600元至1萬800元罰鍰、當場禁止行駛、汽車移置保管並扣繳牌照外；另外，涉犯刑法偽造特種文書罪，移送法辦，此外更會遭國稅局追繳牌照稅，呼籲民眾勿存僥倖心態，以身試法，得不償失。

假車牌 台中市 警察

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