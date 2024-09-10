快訊

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他「尿失禁」送醫1小時離奇身亡

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三重舊公寓陽台坍塌壓傷老婦 住戶質疑海砂屋還蓋違建

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1幢老舊公寓的4樓後陽台天花板混凝土昨天幾乎整片崩坍，砸傷68歲老婦，幸送醫無大礙。由於是海砂屋，家屬質疑是樓上鄰居在頂樓加蓋違建，重壓導致5樓陽台塌陷波及4樓。市政府表示將派員協助調查釐清。

事發在昨天下午4時許，永安北路一段11巷某公寓4樓住戶黃姓老婦，被陽台崩坍落下的水泥塊砸到，造成左手臂多處擦挫傷，由救護車送往市立三重醫院。

事後傷者兒子在臉書「三重蘆洲幫」貼文求助，指稱5層樓老舊公寓被鑑定為海砂屋，但樓上鄰居又在頂樓加蓋違建出租，他質疑房子因為不堪重壓，導致後陽台崩坍，差一點就鬧出人命。

他還說，幾年前新北市政府拆除大隊曾到現場查報，尚無進一步作為。昨天發生坍塌之後再度打電話聯繫工務局求助，卻被告知負責人外出無法幫忙。

「我心想人命關天，負責我們區域的人不在，總該有代理人吧？難道新北市政府真的對那些影響老百姓生命安全的違法建築無法可管？我母親現在住這裡每天擔心受怕，不知如何是好。」對此，新北市政府今天表示，相關單位已經派員到場了解並協助處理。

三重區1幢老舊公寓的4樓後陽台天花板混凝土，昨天幾乎整片崩坍，砸傷68歲老婦送醫無大礙。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫
三重區1幢老舊公寓的4樓後陽台天花板混凝土，昨天幾乎整片崩坍，砸傷68歲老婦送醫無大礙。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫
三重區1幢老舊公寓的4樓後陽台天花板混凝土，昨天幾乎整片崩坍，砸傷68歲老婦，家屬質疑是樓上鄰居在頂樓加蓋違建，重壓導致5樓陽台塌陷波及4樓。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫
三重區1幢老舊公寓的4樓後陽台天花板混凝土，昨天幾乎整片崩坍，砸傷68歲老婦，家屬質疑是樓上鄰居在頂樓加蓋違建，重壓導致5樓陽台塌陷波及4樓。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫

三重 公寓 海砂屋 老婦 違建

延伸閱讀

影／新北市交通安全月 侯友宜呼籲市民一同實踐「停讓文化」

桃園綠營市議員關說違建遭羈押 公所前後任區長檢訊後請回

淡水三一馬術莊園違法倒廢土又違建 新北強拆僅留馬廄

推動污水下水道建設 高市府拆除後巷違建施作

相關新聞

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

新竹科學園區工程師張姓男子前天被發現陳屍台北市信義區ATT 4 Fun大樓廁所，警方查出他參加附近酒吧促銷活動，8分鐘內...

三重民宅天花板無預警掉落 老婦家中遭砸傷

三重區永安北路一處海沙屋民宅，早被判定為海砂屋，須拆除重建，目前雖進入都更程序，但整合困難，有住戶在臉書分享，昨天下午發...

國3北上桃園埔頂隧道15車連環撞 竟是拖吊車這原因引起

國道3號北上60公里桃園大溪段埔頂一隧道今天上午8時22分發生嚴重連環車禍，一名男子開車搭載家人北上行經國3大溪埔頂隧道...

豐原BMW追撞大貨車 駕駛和女兒受傷送醫

台中市豐原區今天發生追撞車禍，一輛BMW轎車追撞大貨車，二車都嚴重毀損，轎車駕駛和女兒受傷送醫，警方初判，轎車駕駛疑恍神...

台中警鐵腕「淨牌」單月查1384件…70件偽造車牌送辦

台中市警局查緝假車牌案件，上月執行「淨牌」專案，一個月已查獲1384件使用吊銷車牌、偽造車牌等案件，其中偽造車牌有70件...

博弈集團標榜美女真人視訊 結果美女像全盜圖

刑事局電偵大隊追查博弈集團，發現博弈集團標榜「真人視訊」，在網頁上利用美女頭像吸引賭客，查出集團據點，查獲21名涉案男女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。