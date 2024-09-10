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三重舊公寓陽台坍塌壓傷老婦 住戶質疑海砂屋還蓋違建
新北市三重區1幢老舊公寓的4樓後陽台天花板混凝土昨天幾乎整片崩坍，砸傷68歲老婦，幸送醫無大礙。由於是海砂屋，家屬質疑是樓上鄰居在頂樓加蓋違建，重壓導致5樓陽台塌陷波及4樓。市政府表示將派員協助調查釐清。
事發在昨天下午4時許，永安北路一段11巷某公寓4樓住戶黃姓老婦，被陽台崩坍落下的水泥塊砸到，造成左手臂多處擦挫傷，由救護車送往市立三重醫院。
事後傷者兒子在臉書「三重蘆洲幫」貼文求助，指稱5層樓老舊公寓被鑑定為海砂屋，但樓上鄰居又在頂樓加蓋違建出租，他質疑房子因為不堪重壓，導致後陽台崩坍，差一點就鬧出人命。
他還說，幾年前新北市政府拆除大隊曾到現場查報，尚無進一步作為。昨天發生坍塌之後再度打電話聯繫工務局求助，卻被告知負責人外出無法幫忙。
「我心想人命關天，負責我們區域的人不在，總該有代理人吧？難道新北市政府真的對那些影響老百姓生命安全的違法建築無法可管？我母親現在住這裡每天擔心受怕，不知如何是好。」對此，新北市政府今天表示，相關單位已經派員到場了解並協助處理。
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