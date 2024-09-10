三重舊公寓陽台坍塌壓傷老婦 住戶質疑海砂屋還蓋違建

新北市三重區1幢老舊公寓的4樓後陽台天花板混凝土昨天幾乎整片崩坍，砸傷68歲老婦，幸送醫無大礙。由於是海砂屋，家屬質疑是樓上鄰居在頂樓加蓋違建，重壓導致5樓陽台塌陷波及4樓。市政府表示將派員協助調查釐清。

事發在昨天下午4時許，永安北路一段11巷某公寓4樓住戶黃姓老婦，被陽台崩坍落下的水泥塊砸到，造成左手臂多處擦挫傷，由救護車送往市立三重醫院。

事後傷者兒子在臉書「三重蘆洲幫」貼文求助，指稱5層樓老舊公寓被鑑定為海砂屋，但樓上鄰居又在頂樓加蓋違建出租，他質疑房子因為不堪重壓，導致後陽台崩坍，差一點就鬧出人命。

他還說，幾年前新北市政府拆除大隊曾到現場查報，尚無進一步作為。昨天發生坍塌之後再度打電話聯繫工務局求助，卻被告知負責人外出無法幫忙。