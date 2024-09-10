影／不死心？Red Bull國際車展有黃牛 台南男一周前被抓又落網
號稱「亞洲唯一」的Red Bull Showrun台中國際賽車展，即將在28日舉辦，但警方已查獲有黃牛涉嫌兜售高於市價的黃牛，烏日警分局在近日查獲台南市郭姓男子，以3張票賣6000元的價格兜售門票，高於售價4倍，警方約談郭到案時，發現郭已在上月22日被第六警分局查獲，但卻又不知悔改，一周後又犯行，警詢後依法函請主管機關裁罰。
Red Bull Showrun台中國際賽車展演將在本月28日舉行，從8月15日網路售票開賣後，3萬張門票搶購一空，一票難求，不過烏日警分局在近日於臉書社團發現，有網友以3張門票賣6000元，原票價僅500元，價差高達4倍，警方在上月30日約出該名網友面交，涉案郭姓男子（21日）從台南開車北上，未料卻遇到警員查處，依違反運動產業發展條例，函送主管機關裁罰。
經查，郭男早在8月22日即以1500元至2000元的價格，兜售門票，被第六警分局查緝，但郭在主管機關尚未裁罰前，想要脫手手上門票，賺取價差，因此在事隔一周後，又選擇挺而走險，繼續在臉書社團兜售。
烏日警分局長尤啓南呼籲，台中國際賽車展演盛況空前，門票已售罄，少數投機分子販售黃牛票，已擾亂社會秩序且已觸法，另外不法分子常利用臉書社團，臨時創建假帳號詐騙民眾，假稱有可售的門票或能夠提供讓票，實際上則是詐騙行為，請民眾保持警覺，防範詐騙，保護自身財產。
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