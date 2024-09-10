快訊

北車地下街命案！街友酒醉持刀砍人 他「尿失禁」送醫1小時離奇身亡

被指獲沈慶京論功行賞 黃大洲妻：我們不拿亂七八糟的錢

Joeman開箱iPhone 16、AirPods Max新色 大讚：蘋果調色世界一流

影／不死心？Red Bull國際車展有黃牛 台南男一周前被抓又落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

號稱「亞洲唯一」的Red Bull Showrun台中國際賽車展，即將在28日舉辦，但警方已查獲有黃牛涉嫌兜售高於市價的黃牛，烏日警分局在近日查獲台南市郭姓男子，以3張票賣6000元的價格兜售門票，高於售價4倍，警方約談郭到案時，發現郭已在上月22日被第六警分局查獲，但卻又不知悔改，一周後又犯行，警詢後依法函請主管機關裁罰。

Red Bull Showrun台中國際賽車展演將在本月28日舉行，從8月15日網路售票開賣後，3萬張門票搶購一空，一票難求，不過烏日警分局在近日於臉書社團發現，有網友以3張門票賣6000元，原票價僅500元，價差高達4倍，警方在上月30日約出該名網友面交，涉案郭姓男子（21日）從台南開車北上，未料卻遇到警員查處，依違反運動產業發展條例，函送主管機關裁罰。

經查，郭男早在8月22日即以1500元至2000元的價格，兜售門票，被第六警分局查緝，但郭在主管機關尚未裁罰前，想要脫手手上門票，賺取價差，因此在事隔一周後，又選擇挺而走險，繼續在臉書社團兜售。

烏日警分局長尤啓南呼籲，台中國際賽車展演盛況空前，門票已售罄，少數投機分子販售黃牛票，已擾亂社會秩序且已觸法，另外不法分子常利用臉書社團，臨時創建假帳號詐騙民眾，假稱有可售的門票或能夠提供讓票，實際上則是詐騙行為，請民眾保持警覺，防範詐騙，保護自身財產。

台南市郭姓男子兜售台中國際賽車展門票，以4倍價格賺價差，警方循線查辦。記者陳宏睿／翻攝
台南市郭姓男子兜售台中國際賽車展門票，以4倍價格賺價差，警方循線查辦。記者陳宏睿／翻攝
台南市郭姓男子兜售台中國際賽車展門票，以4倍價格賺價差，警方循線查辦。記者陳宏睿／翻攝
台南市郭姓男子兜售台中國際賽車展門票，以4倍價格賺價差，警方循線查辦。記者陳宏睿／翻攝

票價 詐騙 車展 黃牛

延伸閱讀

華為「三折機」黃牛炒到27萬元 富世達、兆利等台鏈利多

影／竊盜通台中東區偷貨車 30分鐘被警壓地吃土落網

Honda攜手Red Bull Showrun Taichung 邀您體驗殿堂級動力技術

台中盧秀燕市長開箱Red Bull Showrun Taichung捷運彩繪列車 並加碼6大優惠

相關新聞

竹科工程師灌1公升調酒猝死 今解剖無堵塞呼吸道

新竹科學園區工程師張姓男子前天被發現陳屍台北市信義區ATT 4 Fun大樓廁所，警方查出他參加附近酒吧促銷活動，8分鐘內...

三重民宅天花板無預警掉落 老婦家中遭砸傷

三重區永安北路一處海沙屋民宅，早被判定為海砂屋，須拆除重建，目前雖進入都更程序，但整合困難，有住戶在臉書分享，昨天下午發...

國3北上桃園埔頂隧道15車連環撞 竟是拖吊車這原因引起

國道3號北上60公里桃園大溪段埔頂一隧道今天上午8時22分發生嚴重連環車禍，一名男子開車搭載家人北上行經國3大溪埔頂隧道...

不是生病！米克斯擁有稀有藍眼睛 個性親人順利找到家

新北淡水有民眾日前發現一隻米克斯，居然有藍眼睛，懷疑是生病，通報淡水動物之家，動保員到場將米克斯帶回檢查後，幸好不是生病...

豐原BMW追撞大貨車 駕駛和女兒受傷送醫

台中市豐原區今天發生追撞車禍，一輛BMW轎車追撞大貨車，二車都嚴重毀損，轎車駕駛和女兒受傷送醫，警方初判，轎車駕駛疑恍神...

台中警鐵腕「淨牌」單月查1384件…70件偽造車牌送辦

台中市警局查緝假車牌案件，上月執行「淨牌」專案，一個月已查獲1384件使用吊銷車牌、偽造車牌等案件，其中偽造車牌有70件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。