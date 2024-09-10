國3北上桃園埔頂隧道15車連環撞 竟是拖吊車這原因引起

國道3號北上60公里桃園大溪段埔頂一隧道今天上午8時22分發生嚴重連環車禍，一名男子開車搭載家人北上行經國3大溪埔頂隧道內，車子拋錨停靠內側路肩，拖吊車趕到拖吊，疑因停靠角度問題，遭後方車輛追撞，隧道塞車後續又因轎車變換車道及閃避，後方車輛追撞，現場13輛轎車、2輛大貨車分3波共15車連環撞，一名轎車乘客梁姓婦人重症緊急轉請119救車送醫，國道警方正調查肇責。

國道警方調查，一輛轎車駕駛搭載家人北上，行駛至60公里桃園大溪段埔頂一隧道，突然車子拋錨停靠內側路肩，之後一輛國道拖吊車前往處理拖吊過程，疑因拖吊車突然遭後方轎車追撞，迅速連鎖造成後方大小車輛連環撞，現場無人受傷，多輛車子車頭全毀。

車禍事故當下，多輛轎車駕駛下車查看，事故佔據3 線車道零件散落，造成國3北上大塞車，車輛從隧道延伸至大溪交流道塞車3公里，隨後一輛轎車為閃避車禍現場，突然變換車道，不料又引起後方車輛追撞，及一輛轎車失控撞隧道壁，形成3 追撞事故，幸當時塞車、車速減緩，未釀人員傷亡。

其中一輛轎車搭載一名梁姓婦人重症患者並未受傷，但因急著赴台北就醫，受車禍延誤時間，桃園市消防局119 據報，緊急調派救護車前往埔頂隧道事故現場，將梁姓婦人載至台北就醫。