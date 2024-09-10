國3北上桃園埔頂隧道15車連環撞 竟是拖吊車這原因引起
國道3號北上60公里桃園大溪段埔頂一隧道今天上午8時22分發生嚴重連環車禍，一名男子開車搭載家人北上行經國3大溪埔頂隧道內，車子拋錨停靠內側路肩，拖吊車趕到拖吊，疑因停靠角度問題，遭後方車輛追撞，隧道塞車後續又因轎車變換車道及閃避，後方車輛追撞，現場13輛轎車、2輛大貨車分3波共15車連環撞，一名轎車乘客梁姓婦人重症緊急轉請119救車送醫，國道警方正調查肇責。
國道警方調查，一輛轎車駕駛搭載家人北上，行駛至60公里桃園大溪段埔頂一隧道，突然車子拋錨停靠內側路肩，之後一輛國道拖吊車前往處理拖吊過程，疑因拖吊車突然遭後方轎車追撞，迅速連鎖造成後方大小車輛連環撞，現場無人受傷，多輛車子車頭全毀。
車禍事故當下，多輛轎車駕駛下車查看，事故佔據3 線車道零件散落，造成國3北上大塞車，車輛從隧道延伸至大溪交流道塞車3公里，隨後一輛轎車為閃避車禍現場，突然變換車道，不料又引起後方車輛追撞，及一輛轎車失控撞隧道壁，形成3 追撞事故，幸當時塞車、車速減緩，未釀人員傷亡。
其中一輛轎車搭載一名梁姓婦人重症患者並未受傷，但因急著赴台北就醫，受車禍延誤時間，桃園市消防局119 據報，緊急調派救護車前往埔頂隧道事故現場，將梁姓婦人載至台北就醫。
國道警方表示，這起連環追撞車禍，相繼3起追撞事故，造成13輛轎和、2輛大貨車追撞事故較為複雜，幸無人受傷，警方緊急處理疏導交通，至上午10時後，國3北上陸續恢復通行，車禍肇事責任正由國道警方調查釐清和查明肇責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言